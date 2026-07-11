Alka Vuica pozirala u naručju svjetski slavnog glazbenika, veže ih dugogodišnje prijateljstvo!

Alka Vuica ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što su se pojavile fotografije s njezina druženja u Veneciji s jednom od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda.

Kantautorica Alka Vuica ovih dana uživa u čarima Venecije, a društvo joj pravi ni manje ni više nego jedna od najvećih svjetskih glazbenih ikona – Simon Le Bon, legendarni frontmen kultne grupe Duran Duran.

Fotografije koje su osvanule iz talijanskog grada na vodi ugodno su iznenadile javnost. I dok bi mnogi pomislili kako je riječ o slučajnom susretu, istina je daleko zanimljivija. Naime, Alku Vuicu i Simona Le Bona veže dugogodišnje blisko prijateljstvo koje uspješno održavaju unatoč brojnim poslovnim obvezama i životu na različitim adresama.

Alka Vuica i Simon Le Bon - 3 Foto: Instagram

Boravak u Veneciji iskoristili su za opušteno druženje, šetnje slikovitim ulicama i prisjećanje zajedničkih uspomena u romantičnom ambijentu jednog od najljepših talijanskih gradova.

Alka Vuica i Simon Le Bon - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Žanamari u uskom topiću zaplesala kao da sutra ne postoji, objavila je snimku zavodljivih pokreta

Njihov susret dogodio se neposredno prije velikog nastupa Duran Durana u Italiji. Naime, kultni britanski bend priprema koncert u Villi Manin, pa je Simon slobodno vrijeme prije izlaska na pozornicu odlučio provesti u društvu svoje dugogodišnje hrvatske prijateljice.

Alka Vuica i Simon Le Bon - 4 Foto: Instagram

Da njihovo prijateljstvo traje godinama, Alka je otkrila i ranije u nekoliko intervjua. Prisjetila se kako su se svojedobno kupali goli na Brijunima tijekom plovidbe Simonovom jahtom Wild Tiger, a otkrila je i da frontmen Duran Durana obožava njezine kulinarske specijalitete.

"Simon Le Bon je veliki prijatelj Vuka Veličkovića, oca mojega sina. Dok su bili na vrhuncu slave, Simon se odselio iz Londona u Pariz i bio je prvi susjed Vukovih roditelja. Ostali su prijatelji. On je snimio i dokumentarac o bendu", ispričala je svojedobno hitmejkerica.

Galerija 16 16 16 16 16

Pogledaji ovo Celebrity Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!''

Sudeći prema fotografijama iz Venecije, prijateljstvo koje traje desetljećima i danas je jednako čvrsto, a osmijesi na njihovim licima potvrđuju da su zajednički trenuci, unatoč brojnim obvezama, uvijek vrijedni svakog susreta.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Split je gorio do zore: Pogledajte prizore raspojasanih partijanera s prve večeri Ultre