Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!''

Najljepše životne vijesti podijelili su sportski novinar Nove TV Ivan Forjan i njegova supruga Ines Goda Forjan, njihovoj obitelji pridružio se sinčić Noa, koji je na svijet stigao na posebno simboličan datum.

Sportski novinar Nove TV Ivan Forjan i njegova supruga Ines Goda Forjan imaju poseban razlog za slavlje – postali su roditelji dječaka Noe.

Sretnu vijest Ines je podijelila na svom Instagram profilu uz emotivne fotografije iz rodilišta i dirljivu poruku kojom je otkrila da je njihov sin stigao na svijet 10. srpnja u 9:01 sati, težak 3410 grama i dug 50 centimetara.

"Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet. Sretni i blagoslovljeni više nego što riječi mogu opisati", napisala je Ines.

Galerija 1 1 1 1 1

Brojni prijatelji, kolege i pratitelji u komentarima su mladim roditeljima uputili čestitke i lijepe želje povodom dolaska njihova prvog djeteta.

Ines Goda Forjan i Ivan Forjan - 4 Foto: Instagram

Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, ovoga puta odlučili su podijeliti jedan od najposebnijih trenutaka.

Inače, Ines Goda Forjan i Ivan Forjan iskusni sportski novinari na RTL-u i Novoj TV, a u braku su od 2021. godine.

Galerija 1 1 1 1 1

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Pogledajte s kim je Severina partijala na Ultri, našla se u elitnom društvu

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama