Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!''

Najljepše životne vijesti podijelili su sportski novinar Nove TV Ivan Forjan i njegova supruga Ines Goda Forjan, njihovoj obitelji pridružio se sinčić Noa, koji je na svijet stigao na posebno simboličan datum.
Sportski novinar Nove TV Ivan Forjan i njegova supruga Ines Goda Forjan imaju poseban razlog za slavlje – postali su roditelji dječaka Noe.3 vijesti o kojima se priča ''zauvijek u našim srcima'' Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa umrla u 36. godini Otkriven uzrok smrti glumice koja je bila zvijezda serije Nove TV još traje istraga Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama
Sretnu vijest Ines je podijelila na svom Instagram profilu uz emotivne fotografije iz rodilišta i dirljivu poruku kojom je otkrila da je njihov sin stigao na svijet 10. srpnja u 9:01 sati, težak 3410 grama i dug 50 centimetara.
"Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet. Sretni i blagoslovljeni više nego što riječi mogu opisati", napisala je Ines.
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Brojni prijatelji, kolege i pratitelji u komentarima su mladim roditeljima uputili čestitke i lijepe želje povodom dolaska njihova prvog djeteta.
Ines Goda Forjan i Ivan Forjan - 4 Foto: Instagram
Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, ovoga puta odlučili su podijeliti jedan od najposebnijih trenutaka.
Inače, Ines Goda Forjan i Ivan Forjan iskusni sportski novinari na RTL-u i Novoj TV, a u braku su od 2021. godine.
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