Naš istaknuti novinarski par očekuje prvo dijete, znamo i jedan poseban detalj!

Ines Goda Forjan i Ivan Forjan čekaju prvo dijete, a sretnu vijest podijelili su uz profesionalne fotografije.

Poznata domaća lica Ines Goda Forjan i Ivan Forjan imaju veliki razlog za slavlje. Naime, par očekuje svoje prvo dijete.

Sretnu vijest podijelili su s pratiteljima na društvenim mrežama uz emotivne fotografije na kojima poziraju zagrljeni, a u prvom planu je i Inesin trudnički trbuščić.

"Novi život se rađa", poručili su kratko uz objavu.

Par nije skrivao sreću, a njihova objava brzo je prikupila brojne čestitke i lijepe želje prijatelja i pratitelja.

Ivan je za naš portal otkrio kako se osjeća, a odao nam je i jedan poseban detalj - spol djeteta.

Ines Goda Forjan i Ivan Forjan - 6 Foto: Instagram

"Oboje smo presretni, očekujemo prinovu, malog dečkića krajem 7. mjeseca", otkrio je Ivan Forjan.

"Mislili smo da najbolje što možemo očekivati ovog ljeta je zlato Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, ali sada će to biti druga najbolja stvar", našalio se Ivan Forjan čija je supruga Ines također sportska reporterka.

Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, ovoga puta odlučili su podijeliti jedan od najposebnijih trenutaka, početak novog životnog poglavlja koje će ih uskoro ostvariti u ulozi roditelja.

Ines Goda Forjan i Ivan Forjan - 1 Foto: Instagram

Ines Goda Forjan i Ivan Forjan - 5 Foto: Instagram

Sudeći prema reakcijama i osmijesima koje nisu mogli sakriti, uzbudljivo razdoblje tek je pred njima.

Inače, Ines Goda Forjan i Ivan Forjan iskusni sportski novinari na RTL-u i Novoj TV, a u braku su od 2021. godine.

