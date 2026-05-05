Jacques Houdek progovorio o kilogramima, odlučio se na promjenu: ''Od danas ovako''

Jacques Houdek ponovno je nasmijao pratitelje duhovitom objavom, ali i poslao jasnu poruku o promjeni životnih navika.

Jedan od naših najprepoznatljivijih i najmoćnijih muških vokala, Jacques Houdek, poznat je i po svom smislu za humor.

Pjevač često na društvenim mrežama otvoreno i duhovito progovara i o kilogramima, a najnovijom objavom na Facebooku ponovno je nasmijao svoje pratitelje, ali i najavio novu životnu odluku.

Na fotografiji koju je podijelio, Jacques pozira s neobičnim buketom, raskošnim aranžmanom od svježeg povrća. Uz fotografiju je kratko i jasno poručio:

''Od danas ćemo ovako! Osobito nakon prvomajske mesne rapsodije! DO LJETA RAKETA!''.

Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix

Iako se zna našaliti na vlastiti račun, Jacques je o ovoj temi ranije govorio vrlo iskreno. U razgovoru za Story priznao je kako je riječ o borbi koja traje cijeli život.

''To je jedna cjeloživotna borba koja nikad neće stati. To zna svatko tko ima problem s bilo kakvom, da to tako kažem, ovisnošću. Ovisnost o hrani je možda i najgora, jer je hrana život, bez nje zapravo ne možemo funkcionirati. I u tom se grmu i krije zec. Hrana i genetika koja uvjetuju takvu konstituciju'', rekao je Jacques.

Dodao je kako je danas zdrav i bez ozbiljnih problema, ali je svjestan izazova koje donose godine i višak kilograma.

Jacques Houdek - 2 Foto: Instagram

''Danas sam izuzetno zdrav, nemam nikakvih problema, ali svjestan sam da imam 45 godina i previše kilograma koje moram rješavati. Tako da su mi one uvijek jedan pritisak, jedna stvarnost, jedan križ koji nosim jer ga moram nositi. Ne na način da sam se zatvorio u četiri zida. Siguran sam u sebe i s tim kilogramima. A zamislite gdje bih bio da pobijedim u toj bitki?'', iskreno je ispričao.

Unatoč svemu, Houdek ne dopušta da ga to spriječi u ostvarivanju snova i karijere koju gradi godinama.

''Uvijek sam govorio da debljina nije nikakav trend koji zagovaram, ne mislim da je to nešto pozitivno. Ali sam si svejedno dao za pravo da pjevam, da stanem na binu, da se ne lišim svojih snova samo zato što imam problem s kilažom. Moramo naći načina da nas te neke situacije ne koče u ostvarivanju snova'', zaključio je.

Jacques Houdek s obitelji - 3 Foto: Instagram

