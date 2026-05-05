Što bi Miroslav Škoro napravio da danas iskrsne rat? Dao nam je odgovor koji će sigurno izazvati reakcije

Nova epizoda podcasta Nema labavo by In magazin donosi ekskluzivni razgovor s Miroslavom Škorom koji je, u svom prepoznatljivom stilu, bez okolišanja odgovarao na pitanja o aktualnim i osobnim temama. Među njima se našlo i ono koje uvijek izaziva pažnju javnosti – odnos prema ratu i osobnoj odgovornosti.

Miroslav Škoro novi je gost podcasta Nema labavo by In magazin, u kojem je ekskluzivno i otvoreno progovorio o brojnim temama, među ostalim i o osobnim stavovima koji ne prolaze nezapaženo.

Bilo je i pitanje koje uvijek izaziva reakcije – bi li danas, u slučaju potrebe, bio spreman stati u obranu zemlje.

Na dodatno pitanje bi li uzeo pušku i otišao na prvu liniju, odgovorio je:

''Pa bez obzira na to što će komentari biti zašto to nisi napravio ’91., ja nisam čovjek koji sad može reći ja bih uzeo pušku pa bih išao u prvu liniju, ali bih se odazvao“, izjavio je Škoro.

Ovo je tek dio razgovora koji donosi niz otvorenih i iskrenih odgovora, a cijeli podcast uskoro donosi širi uvid u njegove stavove i razmišljanja.

U istom podcastu Miroslav Škoro otkrio je što misli o Jakovu Jozinoviću, a to možete pročitati OVDJE.

Što nam je rekao o odnosu s Thompsonom, pogledajte OVDJE.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Galerija 2 2 2 2 2

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput.

Što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.