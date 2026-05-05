Sasvim iskreno: Škoro nam je ekskluzivno otkrio u kakvom je odnosu s Thompsonom

Nova epizoda podcasta Nema labavo by In magazin donosi ekskluzivni razgovor s Miroslavom Škorom koji otvara i neka manje eksponirana pitanja s domaće glazbene scene. Među njima je i Škorin odnos s Markom Perkovićem Thompsonom, a evo što nam je pjevač rekao na tu temu.

Na pitanje u kakvim su danas odnosima, Škoro je kratko odgovorio:

''Nismo se dugo čuli, ali nije mojom voljom.''

Otvoreno je priznao da ne zna postoji li s druge strane zamjeranje.

''Ne znam, vjerojatno, to bi njega trebalo pitati. Kad sam ja bio u bolnici, nije se meni javljao, kad je mali Ante bio bolestan, ja sam se njemu javio, ja sam u kontaktu sa Šimunom. Tu i tamo se malo nešto dopisujemo, recimo, evo, to je naš kontakt", rekao je Škoro.

Unatoč tome, osvrnuo se i na Thompsonovu karijeru i uspjeh.

''Čudo je to što je čovjek napravio. Dakle, može ga netko doživljavati na ovaj ili na onaj način, ali stari, 450 tisuća glisti na jednom mjestu bi bilo puno, a ne 450 tisuća ljudi. Baš se poklopilo jako puno toga i kapa dolje'', zaključio je.

