Bizarni outfiti poznatih na meti sprdnje: Koga su usporedili s WC četkom, a koga s robotom?

Modna izdanja s Met Gale 2026. izazvala su lavinu sprdnje na društvenim mrežama, gdje su zvijezde poput Kim Kardashian, Nicole Kidman i Katy Perry postale glavne mete zbog svojih neobičnih outfita.

Najveće holivudske zvijezde našle su se na meti nemilosrdnih komentara na društvenim mrežama nakon što su prošetale crvenim tepihom Met Gale 2026. u neobičnim i, po mišljenju mnogih, pretjeranim modnim izdanjima.

Događaj, poznat kao "najveća modna večer", svake godine prikuplja sredstva za njujorški Metropolitan Museum of Art, a ulaznica stoji čak 100.000 dolara. Ovogodišnja tema "Moda je umjetnost" potaknula je slavne da istraže tijelo kao platno za dizajn, no mnogi su tu ideju, čini se, shvatili vrlo doslovno.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni memeovi i šale na račun njihovih modnih izbora. Nicole Kidman izazvala je lavinu reakcija kada se pojavila u crvenoj Chanel haljini s neobičnim pernatim detaljem oko struka, zbog čega su je neki usporedili s četkom za WC.

Nicole Kidman Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity "Što tata kaže?" Nives Celzijus ovako je reagirala na potez svoje kćeri

Heidi Klum šokirala je izgledom koji je kombinirao elemente Kipa slobode i antičke skulpture, a pojedini korisnici tvrdili su da više nalikuje kostimu za Noć vještica nego Met Gali.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Katy Perry privukla je pažnju futurističkom maskom koja se otvarala i zatvarala, no upravo je taj detalj postao predmet šala i usporedbi s robotima.

Katy Perry Foto: Profimedia

Katy Perry Foto: Profimedia

Kim Kardashian također nije prošla bez kritika. U narančastom bodiju neobičnog dizajna mnogi su je usporedili s tehnološkim uređajem ili kostimom iz jeftinog online dućana.

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput prepustila se čarima Šimina Splita: "Bit će naša nevjesta!"

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Cardi B izazvala je podijeljene reakcije u kreaciji Marca Jacobsa, koju su neki opisali kao previše ekstremnu, dok je Bad Bunny iznenadio transformacijom u stariju verziju sebe, uz pomoć protetike i šminke.

Cardi B Foto: Profimedia

Bad Bunny Foto: Profimedia

Madonna je pak iznenadila kreacijom broda na glavi, a cijeli look je dominirao gotičkim stilom.

Madonna Foto: Profimedia

Met Gala se tradicionalno održava prvog ponedjeljka u svibnju, a ovogodišnji događaj okupio je brojne poznate uzvanike pod vodstvom Anne Wintour, uz suvoditelje među kojima su bili Beyoncé, Nicole Kidman i Venus Williams.

Unatoč glamuru i prestižu, čini se da je ovogodišnja tema otvorila prostor i za brojne podjele. Dok su jedni slavili kreativnost, drugi su bez zadrške ismijavali modne eksperimente slavnih.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Objavila fotografije! Rihanna podigla gornji dio donjeg rublja i skupila milijune lajkova

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Godinama je ljubila muškarce, a onda se udala za ženu: "Sada nas je četvero!"

Pogledaji ovo Celebrity Tko je HDZ-ovac kojeg je snašla drama na Pagu? U vlasništvu ima čak sedam nekretnina