Od MTV snova do TV zvijezde: Mia Kovačić ispričala nam je sve o svojih 20 godina rada na televiziji

Iza dugogodišnje televizijske karijere kriju se brojne odluke, izazovi i iskustva koja oblikuju profesionalni put. Mia Kovačić danas je jedno od najpoznatijih televizijskih lica, a svojim radom pokazuje koliko su autentičnost i predanost ključni za dugoročan uspjeh.

Televizijska voditeljica Mia Kovačić već dva desetljeća vlada malim ekranima, no njezin put do uspjeha nije bio nimalo klasičan. U razgovoru nam je otkrila kako je slučajno završila na televiziji, zašto su greške ključ uspjeha, ali i zašto joj je Wings for Life puno više od obične utrke.

Od MTV snova do televizijske karijere

Iako je danas jedno od najprepoznatljivijih TV lica, Mia priznaje da televizija nije bila njezin prvotni plan.

"Ja u principu nikad nisam nešto pretjerano htjela baviti se televizijom. Kao mala sam htjela biti na MTV-u", prisjetila se te dodala kako ju je inspirirao legendarni voditelj Ray Cokes.

Mia Kovačić, Vlado Boban, Sara Duvnjak Foto: Nova TV

Prilika se pojavila dolaskom MTV Adrije, na čiji se kasting prijavila – i prošla. No stvarnost ju je brzo prizemljila.

''Kad nešto jako želiš i misliš da je tako kako je u tvojoj glavi, razbije ti se taj mit i shvatiš da to baš nije tako.''

Nakon kratkog iskustva na MTV-u put ju je doveo do Nove TV, gdje je iz gostovanja u emisiji Red Carpet polako izgradila svoju karijeru.

20 godina na televiziji i lekcije koje ostaju

Danas, nakon više od 20 godina na televiziji i čak 17 godina u emisiji IN magazin, ističe koliko su kontinuitet i odnos prema poslu ključni.

Mia Kovačić Foto: Nova TV

''Uvijek sam pobornik toga da budeš lojalan, konzistentan, poštuješ ljude s kojima radiš i poštuješ sebe.''

Kroz brojne projekte, od zabavnih emisija do reality-formata poput Farme, naučila je da ne postoji - jedan pravi put.

Savjet mladima: rad, rizik i autentičnost

Studentima i mladima koji tek ulaze u medijski svijet Mia poručuje da se ne boje početi od nule.

''Samo radi, iskorištavaj prilike, volontiraj, uči od ljudi. Znanje je tvoja najveća komparativna prednost. Uvijek se zapitaj je li to ono što si htio raditi. Stoj iza onoga što radiš.''

Greške uživo? Upravo tu nastaje prava televizija.

Jedna od tema bila je i rad u programu uživo te nepredviđene situacije koje su sastavni dio tog posla.

''Kad se to dogodi, treba si čovjek dopustiti autentičnu reakciju. Gledatelji će uvijek reagirati na tu autentičnost. Ono što tebe razlikuje od drugih upravo je taj tvoj splet emocija i razmišljanja.''

Dodaje i da publika zapravo voli nesavršenosti:

''Kad kažeš gledateljima što se događa, da nemaš komunikaciju s režijom ili slično, oni se s tobom mogu povezati i razumjeti situaciju.''

Više od utrke: priča koja mijenja živote

Posebno mjesto u njezinu životu zauzima Wings for Life, globalna utrka kojoj se redovito vraća.

''Kad znaš koji se fond novca stvori i da to zaista ide na istraživanje i donosi konkretne pomake – to te motivira.''

Priče koje tamo čuje, kaže, mijenjaju perspektivu:

''Kad vidiš tuđa ograničenja, a ti ih nemaš – najmanje što možeš je sudjelovati''.

Emocije nisu slabost

Iako vodi velike projekte i događaje uživo, emocije nikada ne skriva.

''Voditelj ne treba biti robot. Treba biti čovjek od krvi i mesa i emocija.''

Za kraj, svima koji razmišljaju o sudjelovanju u utrci poručuje jednostavno:

''Pogledajte za koga to radite i vidjet ćete konkretne rezultate. Ako možeš pomoći – trebaš pomoći. I mislim da ti se to uvijek vrati na bilo koji način, a i bolja si osoba.''

Priča Mije Kovačić pokazuje da uspjeh ne dolazi preko noći, ali i da iza dobre televizije stoji ono najvažnije – autentičnost.

Bilo da je riječ o emisiji uživo ili humanitarnoj utrci, jedno je sigurno: publika uvijek prepoznaje iskrenost.