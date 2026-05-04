Kako izgleda jedini sin Tereze Kesovije? Bio je na oproštajnom koncertu majke u Splitu

Među brojnim uzvanicima na oproštajnom koncertu Tereze Kesovije u Splitu posebnu je pažnju privukao njezin sin Alan Ungar, koji je s osmijehom i ponosom pratio veliki trenutak u majčinoj karijeri.

Glazbena diva Tereza Kesovija još je jednom dokazala zašto desetljećima nosi status jedne od najvećih regionalnih umjetnica.

Na ispunjenom Starom placu u Splitu održala je emotivan koncert kojim je obilježila impresivnih 60 godina karijere, ali se i simbolično oprostila od splitske publike.

Zbog golemog interesa koncert je u posljednji trenutak premješten iz splitskog HNK-a na nekadašnji Hajdukov stadion, a ulaznice su planule u rekordnom roku. Publika je uglas pjevala njezine bezvremenske hitove, stvarajući tako atmosferu koju će mnogi pamtiti kao jedan od najdirljivijih glazbenih trenutaka u Gradu pod Marjanom.

Posebnu pažnju na oproštajnom koncertu privukao je i dolazak njezina sina Alana Ungara, koji se pojavio u društvu supruge Ljiljane. Ponosni sin nije skidao osmijeh s lica dok je iščekivao majčin izlazak na pozornicu, očito dirnut značajem ovog velikog trenutka u njezinoj karijeri.

Alana je Tereza dobila u braku s poznatim glazbenikom Mirom Ungarom. Njihova ljubavna priča započela je 1961. godine, a već godinu kasnije okrunjena je brakom. Sin Alan rodio se 1963., a obitelj je jedno vrijeme živjela u Parizu. Ipak, njihov brak nije potrajao te su se razveli 1973. godine, nakon čega su se vratili u Zagreb.

''Vratio sam se da budem bliže sinu iako je on bio s mamom. Kad se naš dom raspao, više nisam imao motiva ostati u Francuskoj'', prisjetio se jednom prilikom Miro Ungar.

Alan danas ima 63 godine, a u braku s Ljiljanom dobio je kćer Milu. Svi dobro pamtimo i bezvremenski hit ''Al' tata ti me voliš'', koji je upravo Alan otpjevao s ocem. Svojedobno je taj pothvat prokomentirao za naš IN magazin.

"Bio sam sedmogodišnje dijete. Nisu me tada baš puno pitali, ali danas, s odmakom vremena, ponosan sam što smo to napravili. To je pjesma koja je obilježila mnoga djetinjstva'', otkrio je Alan 2017. godine.

