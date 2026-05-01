Martin Baturina djevojku je upoznao preko prijatelja, a kemija se dogodila istog trena

Mladi hrvatski nogometaš Martin Baturina proživljava sjajno razdoblje, a jednako mu dobro ide i na privatnom planu.

Martin Baturina igra jednu od najboljih polusezona u karijeri u dresu talijanskog Coma, s kojim se ravnopravno bori za plasman u Ligu prvaka. Riječ je o sjajnoj nogometnoj priči u kojoj upravo mladi hrvatski veznjak ispisuje neke od najvažnijih stranica, posebno nakon nešto skromnijeg i izazovnijeg jesenskog dijela sezone.

Koliko je njegov uspon impresivan, prepoznale su i kamere Dnevnika Nove TV. Reporter Ivan Forjan posjetio je Baturinu u Comu i donio odličan prilog koji zorno prikazuje njegov život i formu u Italiji.

Ovaj 23-godišnjak ne briljira samo na terenu, već mu cvjetaju i ruže u privatnom životu. U sretnoj je vezi s Petrom Matjanec, s kojom se upoznao preko zajedničkih prijatelja.

''Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja. Bila je to kemija od prvog trenutka upoznavanja. Nije baš za medije, mogu reći da se zove Petra i studentica je'', ispričao je igrač Dinama za Sportlife.

Nije skrivao ni što ga je posebno osvojilo kod svoje djevojke.

''Vrijedna je, draga i jako lijepa'', rekao je Baturina.

Samozatajna Petra ipak se drži podalje od očiju javnosti, a svoj Instagram profil zaključala je za širu publiku.

On je pak na svojim društvenim mrežama napravio poseban naglasak s njihovim fotografijama.

