Koga ljubi zvijezda španjolske reprezentacije? 18-godišnjak iza sebe ima već dvije veze s atraktivnim djevojkama

Inés García, 21-godišnja modna influencerica iz Seville s više od 650 tisuća pratitelja na društvenim mrežama, posljednjih je tjedana dospjela u središte pozornosti zbog sve češćih pojavljivanja uz Barceloninu zvijezdu Laminea Yamala.
Posljednjih tjedana ime Inés García ne silazi s naslovnica španjolskih medija. Razlog nije samo njezin sve veći uspjeh na društvenim mrežama, već i činjenica da se sve češće pojavljuje uz jednu od najvećih nogometnih zvijezda današnjice – Barceloninog wunderkinda Laminea Yamala.3 vijesti o kojima se priča dolazi u arenu zagreb! Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede'' u 33. godini U helikopterskoj nesreći poginuo glazbenik: Evo što je objavio samo nekoliko sati prije tragedije ''komad uživa'' Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
Nakon zajedničkog pojavljivanja na proslavi Barceloninih osvojenih trofeja, mnogi su se zapitali tko je zapravo mlada Španjolka koja je privukla pozornost 18-godišnjeg nogometaša.
Inés García - 3 Foto: Instagram
García dolazi iz Seville i ima 21 godinu. Na društvenim mrežama izgradila je prepoznatljiv imidž zahvaljujući sadržaju posvećenom modi, putovanjima i lifestyle temama. Njezini profili posljednjih mjeseci bilježe snažan rast, a trenutačno okuplja više od pola milijuna pratitelja na TikToku te više od 339 tisuća pratitelja na Instagramu.
🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm— Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026
Prve objave na TikToku počela je objavljivati još 2021. godine, a posebno su popularni njezini modni savjeti, inspiracije za odijevanje i sadržaj vezan uz elegantne kombinacije za posebne prilike. Osim toga, surađivala je s poznatim modnim i beauty brendovima te pokrenula projekt Coco, kolekciju haljina nastalu u suradnji s modnim brendom Closet Barcelona.
Iako je i prije bila poznata u influencerskim krugovima, njezina je popularnost dosegla novu razinu nakon što su se pojavile glasine o vezi s Yamalom. Prvo su snimljeni zajedno tijekom odmora u Grčkoj, gdje su viđeni kako se drže za ruke, a zatim su zajedno stigli na Barceloninu svečanu večeru u Castelldefelsu povodom osvajanja La Lige i španjolskog Superkupa.
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Njihovo zajedničko pojavljivanje mnogi su protumačili kao potvrdu veze, a interes javnosti bio je toliko velik da je Inés u samo nekoliko dana značajno povećala broj pratitelja na društvenim mrežama.
Inés García - 2 Foto: Instagram
Za razliku od mnogih influencera, García je privatni život uglavnom držala podalje od javnosti. Prije povezivanja s Yamalom nije bila poznata po medijski eksponiranim vezama, a španjolski mediji ne navode nijednu značajniju javnu romansu iz njezine prošlosti. Tek nakon što su se pojavile fotografije s mladim nogometašem, njezin se ljubavni život našao pod povećalom javnosti.
Inés García - 1 Foto: Instagram
Iako je tek navršio 18 godina, Yamal iza sebe već ima nekoliko medijski popraćenih ljubavnih priča, uključujući veze s influencericom Alex Padillom i argentinskom pjevačicom Nicki Nicole. Upravo zato njegov odnos s Garcíjom privlači toliku pažnju javnosti.
Lamine Yamal - 2 Foto: Profimedia
Iako nijedno od njih dvoje nije detaljno govorilo o vezi, zajednička pojavljivanja, putovanja i fotografije ostavili su malo prostora za sumnju da među njima postoji nešto više od prijateljstva. U međuvremenu, Inés García nastavlja graditi vlastitu karijeru, dok njezino ime iz dana u dan postaje sve poznatije i izvan granica Španjolske.
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