Koga ljubi zvijezda španjolske reprezentacije? 18-godišnjak iza sebe ima već dvije veze s atraktivnim djevojkama

Inés García, 21-godišnja modna influencerica iz Seville s više od 650 tisuća pratitelja na društvenim mrežama, posljednjih je tjedana dospjela u središte pozornosti zbog sve češćih pojavljivanja uz Barceloninu zvijezdu Laminea Yamala.

Posljednjih tjedana ime Inés García ne silazi s naslovnica španjolskih medija. Razlog nije samo njezin sve veći uspjeh na društvenim mrežama, već i činjenica da se sve češće pojavljuje uz jednu od najvećih nogometnih zvijezda današnjice – Barceloninog wunderkinda Laminea Yamala.

Nakon zajedničkog pojavljivanja na proslavi Barceloninih osvojenih trofeja, mnogi su se zapitali tko je zapravo mlada Španjolka koja je privukla pozornost 18-godišnjeg nogometaša.

Inés García - 3 Foto: Instagram

García dolazi iz Seville i ima 21 godinu. Na društvenim mrežama izgradila je prepoznatljiv imidž zahvaljujući sadržaju posvećenom modi, putovanjima i lifestyle temama. Njezini profili posljednjih mjeseci bilježe snažan rast, a trenutačno okuplja više od pola milijuna pratitelja na TikToku te više od 339 tisuća pratitelja na Instagramu.

🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm — Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026

Prve objave na TikToku počela je objavljivati još 2021. godine, a posebno su popularni njezini modni savjeti, inspiracije za odijevanje i sadržaj vezan uz elegantne kombinacije za posebne prilike. Osim toga, surađivala je s poznatim modnim i beauty brendovima te pokrenula projekt Coco, kolekciju haljina nastalu u suradnji s modnim brendom Closet Barcelona.

Iako je i prije bila poznata u influencerskim krugovima, njezina je popularnost dosegla novu razinu nakon što su se pojavile glasine o vezi s Yamalom. Prvo su snimljeni zajedno tijekom odmora u Grčkoj, gdje su viđeni kako se drže za ruke, a zatim su zajedno stigli na Barceloninu svečanu večeru u Castelldefelsu povodom osvajanja La Lige i španjolskog Superkupa.

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Njihovo zajedničko pojavljivanje mnogi su protumačili kao potvrdu veze, a interes javnosti bio je toliko velik da je Inés u samo nekoliko dana značajno povećala broj pratitelja na društvenim mrežama.

Inés García - 2 Foto: Instagram

Za razliku od mnogih influencera, García je privatni život uglavnom držala podalje od javnosti. Prije povezivanja s Yamalom nije bila poznata po medijski eksponiranim vezama, a španjolski mediji ne navode nijednu značajniju javnu romansu iz njezine prošlosti. Tek nakon što su se pojavile fotografije s mladim nogometašem, njezin se ljubavni život našao pod povećalom javnosti.

Inés García - 1 Foto: Instagram

Iako je tek navršio 18 godina, Yamal iza sebe već ima nekoliko medijski popraćenih ljubavnih priča, uključujući veze s influencericom Alex Padillom i argentinskom pjevačicom Nicki Nicole. Upravo zato njegov odnos s Garcíjom privlači toliku pažnju javnosti.

Lamine Yamal - 2 Foto: Profimedia

Iako nijedno od njih dvoje nije detaljno govorilo o vezi, zajednička pojavljivanja, putovanja i fotografije ostavili su malo prostora za sumnju da među njima postoji nešto više od prijateljstva. U međuvremenu, Inés García nastavlja graditi vlastitu karijeru, dok njezino ime iz dana u dan postaje sve poznatije i izvan granica Španjolske.

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