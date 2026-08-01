Dino Merlin odao dirljivu počast Halidu Bešliću: Dronovi iznad stadiona iscrtali njegov lik

Prvi od tri rasprodana koncerta Dine Merlina na sarajevskom Koševu donio je niz emotivnih trenutaka, a publiku je posebno dirnula posveta njegovu dugogodišnjem prijatelju Halidu Bešliću.
Na prepunom sarajevskom stadionu Koševo Dino Merlin održao je prvi od tri rasprodana koncerta i priredio večer za pamćenje. Osim što je publika uglas pjevala njegove najveće hitove, posebno emotivan trenutak dogodio se kada je odao počast svom dugogodišnjem prijatelju Halidu Bešliću.3 vijesti o kojima se priča Kaotična večer Šire se dramatične snimke s koncerta Dine Merlina: Evo kako je došlo do ovih kaotičnih prizora! nove fotografije Kako izgledaju sinovi Olivera Dragojevića? Rijetko ih viđamo, a ovih dana ponovno su bili uz majku uživaju na jahti Joline kćeri ljepotice ukrale su svu pozornost na obiteljskoj fotografiji s ljetovanja
Dok je na stadionu vladala euforija, ispred ulaza odvijala se prava drama. Više pročitajte OVDJE.
Merlin se prisjetio njihova prijateljstva i zajedničkih uspomena, a stadion je nakon njegovih riječi eruptirao u dugotrajni pljesak. Tisuće obožavatelja upalile su svjetla na svojim mobitelima, dok se iznad Koševa pojavio impresivan prizor – lik Halida Bešlića oblikovan pomoću dronova, koji je dodatno dirnuo okupljene, piše Dnevni Avaz.
Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix
Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix
Emocije nisu stale na tome. Pjevač je tijekom koncerta javno zahvalio i svojoj supruzi Ameli, koja mu je, kako je rekao, godinama najveća podrška.
''Hvala ti što si uvijek uz mene. Hvala ti što trpiš moje hirove i moje tersluke. Ti ćeš pravo u Džennet'', poručio joj je s pozornice.
Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix
Večer su dodatno obogatili glazbeni gosti. Merlinu se na pozornici pridružila Senidah, s kojom je izveo njihov duet ''Dođi'', dok je publika velikim pljeskom pozdravila i Ivanu Banfić, s kojom je otpjevao veliki hit ''Godinama''.
Iako je koncert oduševio publiku, večer je obilježio i veliki organizacijski kaos ispred stadiona. Stotine ljudi, unatoč kupljenim ulaznicama, nisu uspjele ući na Koševo, zbog čega su izbili neredi, a dio okupljenih pokušao je preskočiti ograde i nasilno ući na stadion.
Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix
Više o kaosu koji je obilježio Merlinov koncert pročitajte OVDJE.
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