Dino Merlin odao dirljivu počast Halidu Bešliću: Dronovi iznad stadiona iscrtali njegov lik

Prvi od tri rasprodana koncerta Dine Merlina na sarajevskom Koševu donio je niz emotivnih trenutaka, a publiku je posebno dirnula posveta njegovu dugogodišnjem prijatelju Halidu Bešliću.

Na prepunom sarajevskom stadionu Koševo Dino Merlin održao je prvi od tri rasprodana koncerta i priredio večer za pamćenje. Osim što je publika uglas pjevala njegove najveće hitove, posebno emotivan trenutak dogodio se kada je odao počast svom dugogodišnjem prijatelju Halidu Bešliću.

Dok je na stadionu vladala euforija, ispred ulaza odvijala se prava drama. Više pročitajte OVDJE.

Merlin se prisjetio njihova prijateljstva i zajedničkih uspomena, a stadion je nakon njegovih riječi eruptirao u dugotrajni pljesak. Tisuće obožavatelja upalile su svjetla na svojim mobitelima, dok se iznad Koševa pojavio impresivan prizor – lik Halida Bešlića oblikovan pomoću dronova, koji je dodatno dirnuo okupljene, piše Dnevni Avaz.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Emocije nisu stale na tome. Pjevač je tijekom koncerta javno zahvalio i svojoj supruzi Ameli, koja mu je, kako je rekao, godinama najveća podrška.

''Hvala ti što si uvijek uz mene. Hvala ti što trpiš moje hirove i moje tersluke. Ti ćeš pravo u Džennet'', poručio joj je s pozornice.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Večer su dodatno obogatili glazbeni gosti. Merlinu se na pozornici pridružila Senidah, s kojom je izveo njihov duet ''Dođi'', dok je publika velikim pljeskom pozdravila i Ivanu Banfić, s kojom je otpjevao veliki hit ''Godinama''.

Iako je koncert oduševio publiku, večer je obilježio i veliki organizacijski kaos ispred stadiona. Stotine ljudi, unatoč kupljenim ulaznicama, nisu uspjele ući na Koševo, zbog čega su izbili neredi, a dio okupljenih pokušao je preskočiti ograde i nasilno ući na stadion.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Više o kaosu koji je obilježio Merlinov koncert pročitajte OVDJE.

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