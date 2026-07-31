Tko je mlada Sinjanka kojoj je Jacques Houdek kritizirao pjevanje na izvedbu Oliverove pjesme?

Mlada Sinjanka Duška Brčić-Šušak posljednjih je dana u središtu pozornosti zbog javne rasprave s Jacquesom Houdekom, no iza nje je već zapažen glazbeni put.

Nakon što je Jacques Houdek svojim komentarima na društvenim mrežama javno kritizirao njezinu izvedbu Oliverove pjesme i izazvao lavinu reakcija, ime Duške Brčić-Šušak našlo se u središtu domaće estradne rasprave. Mlada pjevačica iz Sinja posljednjih dana privukla je veliku pozornost, no njezin glazbeni put traje mnogo dulje od aktualne polemike.

Duška Brčić-Šušak - 9 Foto: Instagram

Široj publici predstavila se 2023. godine u showu ''The Voice Hrvatska'', gdje je na audiciji otpjevala pjesmu ''I See Red''. Nastup je oduševio sva četiri mentora, koji su se okrenuli već na samom početku izvedbe, a Duška je tada odabrala tim Dine Jelusića. U natjecanju je stigla do emisija uživo i ostavila snažan dojam svojim vokalom.

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Glazba je dio njezina života još od djetinjstva. Pjevati je počela s osam godina, a tijekom godina nastupala je na brojnim festivalima, koncertima i glazbenim natjecanjima. Za sebe kaže da je u duši rokerica, iako jednako voli i jazz.

Duška Brčić-Šušak - 8 Foto: Instagram

Po struci je veterinarska tehničarka, no odlučila je odustati od tog zanimanja kako bi se potpuno posvetila glazbi. U jednom je razdoblju, uz pjevačke angažmane, radila i kao stjuardesa na brodu.

Duška Brčić-Šušak - 2 Foto: Instagram

Početkom ove godine nastupila je na dodjeli glazbenih nagrada ''Cesarica'', gdje je u čast Jasni Zlokić zapjevala zajedno s Jakovom Jozinovićem, Anom Uršulom Najev i samom glazbenom divom. U travnju je publici predstavila i svoju novu pjesmu ''O tebi ovisna'', kojom je pokazala nešto drugačiji glazbeni smjer.

Duška Brčić-Šušak - 7 Foto: Instagram

Na društvenim mrežama prati je gotovo 12 tisuća ljudi, s kojima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, ali i fotografije i snimke sa svojih nastupa diljem Hrvatske.

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U fokusu javnosti našla se i prošlog ljeta tijekom ''Večeri dalmatinske šansone'' u Šibeniku. Tada je zbog organizacijskog propusta nakratko proglašena pobjednicom po izboru publike, izašla na pozornicu primiti nagradu, a ubrzo je utvrđeno da je došlo do pogreške u proglašenju rezultata. Nagrada je na kraju pripala Mladenu Grdoviću, dok je Duška javno poručila da priznanje vraća organizatorima.

Duška Brčić-Šušak - 5 Foto: Instagram

Njezino ime ponovno je dospjelo u središte pozornosti nakon probe za manifestaciju ''Trag u beskraju'', kada je na Instagramu objavila izvedbu Oliverove pjesme ''Ostavljam te samu''. Jacques Houdek ispod objave napisao je da smatra kako joj je glas u lošem stanju te da bi trebala potražiti stručnu pomoć.

Video izvedbe Duškine pjesme pogledajte OVDJE.

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Pjevačica mu je odgovorila kako je nedavno obavila specijalistički pregled na kojem je potvrđeno da su joj glasnice zdrave te istaknula da razumije ako mu se njezin način pjevanja ne sviđa, ali da je zdravstveno sve u redu.

Više o raspravi između Jacquesa Houdeka i Duške Brčić-Šušak pročitajte OVDJE.

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