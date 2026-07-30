Adriana Ćaleta-Car podijelila intiman obiteljski trenutak, pratitelji joj zatrpali objavu čestitkama

Adriana Ćaleta-Car raznježila je pratitelje objavom posvećenom mlađem sinu Felipeu, koji je proslavio treći rođendan, a ispod njezine emotivne poruke ubrzo su se nizale čestitke prijatelja, pratitelja i poznatih lica.

Treći rođendan mlađeg sina Felipea bio je poseban razlog za slavlje u obitelji Ćaleta-Car. Tim je povodom Adriana Ćaleta-Car na društvenim mrežama podijelila simpatičan video koji je raznježio njezine pratitelje.

Na snimci mali Felipe u pidžami veselo trči dnevnim boravkom noseći balone s motivima morskih pasa i veliki balon u obliku broja tri. Uz video je objavila i emotivnu poruku kojom je opisala koliko joj znači majčinstvo.

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''Prije tri godine u moje srce uselila se još jedna bezuvjetna ljubav i pokazala mi da se majčino srce ne dijeli – ono samo raste. Sretan ti 3. rođendan, dječače moj'', napisala je Adriana.

Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Instagram Screenshot

Objava je prikupila brojne reakcije i lijepe želje. Među prvima su se javile Ivana Vida, koja je Felipeu poželjela sretan rođendan, te voditeljica Iva Šarić, koja je poručila koliko je dječak sladak i uputila mu rođendanske čestitke u ime svoje obitelji. U komentarima se javio i Duje Ćaleta-Car, ostavivši simbolično srce, dok su brojni pratitelji malom slavljeniku poželjeli puno zdravlja i sreće.

Adriana i Duje Ćaleta-Car - 2 Foto: Instagram

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Rođendansko slavlje stiglo je nakon dinamičnog ljeta za obitelj Ćaleta-Car. Adriana je sa sinovima Maurom i Felipeom pratila Duju tijekom njegovih utakmica u SAD-u i Kanadi, a nakon sportskih obveza zajedno su uživali na obiteljskom odmoru na Bahamima. Više o tome pročitajte OVDJE.

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