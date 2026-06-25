Supruga našeg nogometaša pokazala kako su njihovi sinovi slavili pobjedu s Vatrenima

Adriana Ćaleta-Car sa sinovima Maurom i Felipeom s tribina je bodrila supruga Duju i hrvatsku reprezentaciju u utakmici protiv Paname.

Adriana Ćaleta-Car ponovno je bila među najglasnijim navijačima hrvatske reprezentacije. Sa sinovima Maurom i Felipeom s tribina je bodrila supruga Duju tijekom utakmice protiv Paname, a nakon pobjede Vatrenih podijelila je niz obiteljskih fotografija koje su oduševile pratitelje.

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Na Instagramu je pokazala djelić atmosfere sa stadiona. Njezini sinovi u hrvatskim dresovima navijali su za tatu i reprezentaciju, a na fotografijama se mogu vidjeti i zajednički trenuci s Lukom Modrićem, Mateom Kovačićem i Joškom Gvardiolom.

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Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 9 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 7 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Uz objavu je kratko napisala: "Zahvalni i ponosni uz vas skupljamo uspomene za cijeli život."

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 8 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 5 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 4 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

U komentarima su se nizale pohvale na račun njihove obitelji, a mnogi su primijetili da jedan sin više nalikuje Duji, dok je drugi prava kopija Adriane.

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Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 3 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Podsjetimo, Duje i Adriana zajedno su godinama. Građanski brak sklopili su 2021. u Dubrovniku, a godinu dana kasnije izrekli su sudbonosno "da" i pred oltarom u crkvi sv. Ignacija. Iste godine dobili su sina Maura, dok je njihov mlađi sin Felipe rođen 2023. godine.

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