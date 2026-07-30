Miroslav Škoro proslavio 64. rođendan, pratiteljima uputio iskrenu poruku

Poznati glazbenik Miroslav Škoro obilježio je 64. rođendan, a fotografijom sa slavlja i kratkom porukom zahvalio je svima koji su ga se sjetili.

Miroslav Škoro proslavio je svoj rođendan, a djelić slavljeničke atmosfere podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Na fotografiji pozira nasmijan uz rođendansku tortu sa svjećicama, dok u rukama drži gitaru, instrument koji je obilježio njegovu dugogodišnju glazbenu karijeru. Stol je bio ukrašen balonima i rođendanskim dekoracijama, među kojima se isticao natpis "Happy Birthday", a nije nedostajalo ni čaša za nazdravljanje.

Uz objavu je uputio i kratku poruku zahvale svima koji su mu čestitali rođendan.

''Hvala svima koji su me se danas sjetili i uljepšali rođendan. Voli vas vaš Miro, živjeli!'', napisao je Škoro.

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Miroslav Škoro - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i čestitke njegovih pratitelja, koji su mu u komentarima poželjeli puno zdravlja, sreće i uspjeha.

Miroslav Škoro Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Miroslav Škoro nedavno je predstavio novu pjesmu ''Laži, Mare'', a posebnu pažnju privukla je njegova kći Ivana Emily, koja se rijetko pojavljuje u javnosti, no ovoga puta zablistala je u očevu spotu. Više pročitajte OVDJE.

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