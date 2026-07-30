Ella Dvornik nasmijala pratitelje pričom o svojim kćerima: ''Džaba sam ja krečila!''

Ella Dvornik otkrila je kako su njezine kćeri same smislile način za zaradu, a rasplet njihove male avanture dobro ju je nasmijao.
Ella Dvornik na Instagramu je podijelila simpatičnu anegdotu o svojim kćerima Balie Dee i Lumi Wren, koje su pokazale da poduzetničkog duha ne nedostaje ni u najmlađoj dobi.3 vijesti o kojima se priča čestitamo! Naš plesač i supruga dobili su prinovu, rijetko ime oduševilo je njihove pratitelje podržala ga Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer Emotivni prizori u Veloj Luci Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze
Ella Dvornik na Instagramu - 4 Foto: Instagram
Kako je ispričala, starija Balie predložila je sestri Lumi da prodaju njihove crteže. Odabrala je jedan od njezinih radova i uvjerila je da će upravo taj biti pravi hit među kupcima.
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''Balie: 'Lumi, prodavat ćemo crteže i ja ću uzeti ovaj tvoj, baš je sladak.' Lumi silazi niz stube i gleda koji je crtež. Lumi: 'OMG! Da!! Svi će taj htjeti!' Balie: 'Daa! Stajat će u redu za njega.' Lumi: '100%' Ukratko, vratile se s 20 eura. Džaba sam ja krečila svoje jučer 6 sati'', našalila se Ella uz fotografiju crteža.
Ella Dvornik Foto: Screenshot
Podsjetimo, Elline kćeri danas žive s ocem Charlesom Pearceom u Istri, dok Ella boravi u Zagrebu te vrijeme s djevojčicama provodi svaki drugi tjedan.
O njihovoj obiteljskoj situaciji nedavno je govorila i u IN magazinu, gdje je otkrila da se nada kako će razdoblje odvojenog života uskoro završiti. Više pročitajte OVDJE.
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Ella Dvornik - 4 Foto: Instagram
Ella Dvornik Foto: Instagram
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Osim ove simpatične priče, Ella je nedavno otkrila i s kim provodi ljeto na Braču. Više pročitajte OVDJE.
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