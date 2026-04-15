Ella Dvornik pokazala nam je svoj novi hobi: ''Svima je morbidno, ali svatko si interpretira kako hoće''

Ona je nacrtala tatu, djeda, a i našu TV ekipu. Ipak, najviše crta samu sebe i to kako bi na papir prenijela emocije. Ella Dvornik crtanje naziva svojevrsnom terapijom, a s flomasterom u rukama osjeća se slobodno. U njezinu zagrebačkom domu bila je naša Jelena Prpoš, kojoj je otkrila značenje nekih crteža te što bi o njima mislio njezin otac Dino.

Iako za svoje radove, crteže koje odnedavno stvara, kaže kako su tek kreativne gluposti koje joj služe za razbibrigu, Elli Dvornik poseban je osjećaj stvarati ih, ali i staviti na zid svojeg dnevnog boravka. Posebice jer je njima okružila sliku svojeg oca koji bi, sigurna je, i na ovaj njezin umjetnički zanos, baš kao i na mnogo toga drugog, dao visoko podignut palac.

''On je isto bio pomaknut. Čak mi je smiješno kad ljudi kažu da bi se okrenuo u grobu jer je on bio puno gori od mene. Mislim da je njemu ovo mlaka vodica.''

''Netko je to preveo kao transgeneracijske traume, ali je dosta očito da su oni ti koji mene tjeraju da ih ja okrećem u grobu. Neki humor, obiteljska satira.''

I baš iz te satire Ellu je majka nedavno usporedila s mnogima omiljenom junakinjom iz djetinjeg doba – malenom Majom iz slikovnica.

''Ja kad krenem nešto raditi, ili pretjerujem ili ne znam stati, to je to.''

''Kao Maja ide tu, Maja ide tamo i onda smo naišle na te grozne Maje koje su nas izbacile iz takta. Fakat ima smisla, svaštarim.''

Tako Ella uz crtanje paralelno stvara i glazbu, sadržaj za društvene mreže, izrađuje fotelje, kreira vlastiti parfem. I svemu tome privlači je dječja zaigranost.

''Crtam sebe jer su to moje misli pa mi je lakše nacrtati sebe jer sebe poznajem.''

''Ja jako volim psihologiju, u nekom drugom svijetu bih završila fakultete... Slike su šarene, ali ima puno mračnog. Vučem nešto iz svojeg iskustva, nešto je kritika na društvo.''

''Posljednja koju sam radila bila je zanimljiva, pošto je bilo u novinama da ne vjerujem u Boga, pa sam prikazala triptih: mene s ribičkim štapom, mene gdje klikbejtam ljude na temelju religije. Ima puno i smrti, manipulacije, ljubavnih tema.''

Mnogo je u njima i simbolike, metafore, a na brojne od njih Ella gleda kao na svojevrstan rebus. Konkretna radnja na njima samo je sinonim za osjećaje.

''Ima ova slika gdje si odrežem nogu koja je svima bila morbidna, ali ima puno detalja koji prikazuju mene kao da sam spremna odrezati i nogu da dođem do cilja. Svatko si interpretira kako hoće – kao oslobođenje, bivše muževe.''

Akrilnim flomasterima lakše joj je izraziti se nego riječima. Svoje talente pripisuje genima, i to ne samo onima s očeve strane, a veseli je gledati i kako će se oni preliti na njezine dvije kćeri.

''Bali već pokazuje veliku perspektivu za crtanje, otići će u umjetničkom smjeru, a Lumi je već u nekoj modi.''

''Bali je pametnija, mudrija, Lumi je kao ja, luda, luda. Jako su pametne. Kao da nisu moja djeca.''

Na njima, kaže, ne želi liječiti svoje propale ambicije i želi ih pustiti da budu prvenstveno djeca. Djevojčice su i dalje s ocem u Istri, a ona s njima ondje provodi svaki drugi tjedan.

''Jedino što je super u cijeloj priči je to da su one na istom mjestu... Ne mogu zamisliti kako bi bilo da moraju živjeti na dvije lokacije. Nije najbolje, ali trebao bi uskoro biti kraj, pa fingers crossed.''

Drži palčeve i zdušno navija i za izložbu koju ima u planu, a koja bi bila, kaže, još jedno ostvarenje s njezine životne liste želja.

