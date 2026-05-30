Preminula je Kelly Lee Curtis, glumica i članica jedne od najslavnijih holivudskih obitelji

Jamie Lee Curtis objavila je tužnu vijest da je preminula njezina starija sestra Kelly Lee Curtis, također glumica.

Imala je 69 godina, a preminula je u subotu ujutro u svom domu. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Kelly Lee Curtis potjecala je iz jedne od najpoznatijih holivudskih obitelji. Bila je kći glumačkih legendi Janet Leigh i Tonyja Curtisa, a tijekom karijere ostvarila je niz televizijskih i filmskih uloga. Publika je najviše pamti po hororu "The Devil’s Daughter" iz 1991. godine te nastupima u serijama "The Sentinel" i "The Equalizer".

Kelly i Jamie Lee Curtis - 4

Od sestre se emotivnom objavom oprostila i sama Jamie.

"Topli aloha mojoj starijoj sestri, Kelly Lee Curtis. Preminula je jutros. U svom domu. U prirodi. U miru", napisala je.

Prisjetila se i brojnih uspomena koje su dijelile tijekom života.

Kelly i Jamie Lee Curtis - 3

"Bila je moja prva prijateljica i povjerenica za cijeli život. Bila je iznimno lijepa i talentirana glumica. Sjajno je igrala karte, skupljala kornjače, voljela svoju obitelj, prirodu, glazbu, kupovinu u second-hand trgovinama, putovanja, Facebook i Pokémon Go. Bila je ponosna na svoje danske korijene i mađarsko-židovsko podrijetlo te je bila odana američka patriotkinja", dodala je Jamie.

U nastavku je opisala po čemu će je njezini najbliži najviše pamtiti.

"Pamtit ćemo je po dobroti i velikodušnosti, čvrstim stavovima, beskrajnoj znatiželji, jedinstvenom stilu i božićnim kolačićima u obliku polumjeseca s bademima i šećerom u prahu, zbog kojih je i dobila nadimak teta Kolačić. Kelly je svaku poruku ili pozdrav završavala mađarskim blagoslovom: Isten Veled, Bog je s tobom. Isten Veled mojoj sestri sunca i mjeseca, mojoj Tai. Vidjet ćemo se kasnije."

Kelly i Jamie Lee Curtis - 2

Nakon što se krajem 1990-ih udaljila od glumačke karijere, Kelly je nastavila raditi u filmskoj industriji te je bila asistentica svoje sestre na filmovima "Freaky Friday", "Christmas with the Kranks" i "You Again".

