Shakira priznala što je proživljavala nakon raspada obitelji: "Bio je to najmračniji trenutak"

Shakira je u rijetkom intervjuu otvoreno progovorila o bolnom prekidu s Gerardom Piquéom, priznajući da je raspad njihove obitelji bio jedan od najtežih trenutaka u njezinu životu, no danas je potpuno posvećena djeci i karijeri.

Shakira je u četvrtak privukla brojne poglede tijekom dnevnog izlaska u Miamiju, samo nekoliko dana nakon što je rijetko i vrlo iskreno progovorila o bolnom prekidu veze s Gerardom Piquéom.

49-godišnja glazbena zvijezda pojavila se u hotelu Shelborne povodom događanja u sklopu Miami Swim Weeka, a pažnju je privukla narančastom mini haljinom koja je istaknula njezinu vitku figuru. Modnu kombinaciju upotpunila je bijelim čizmama na visoku petu i sunčanim naočalama s narančastim staklima.

Sve se događa u trenutku kada uživa u novom profesionalnom uspjehu nakon objave službene himne Svjetskog prvenstva, no posljednjih dana osvrnula se i na jedan od najtežih perioda svog života.

Shakira i Gerard Piqué, s kojim ima sinove Milana i Sashu, prekinuli su 2022. godine nakon više od desetljeća veze. Pjevačica je sada priznala da je razdoblje raspada njihove obitelji za nju bilo iznimno teško.

"Proživljavala sam najmračniji trenutak kada sam gledala raspad svoje obitelji. Obitelji za koju sam sanjala da će trajati zauvijek. Prošla sam kroz mnogo boli, ali me to možda učinilo mudrijom osobom ili barem snažnijom", rekla je za The Times.

Dodala je kako vjeruje da čovjek upravo kroz teška iskustva otkriva vlastitu snagu.

"Kažu da te ono što te ne ubije učini jačim i to je istina. Nevjerojatno je koliko su ljudi otporni i koliko snage mogu pronaći u sebi. Ponekad upravo kroz bol i teškoće otkrivamo koliko smo zapravo jaki."

Nakon prekida, Piqué je započeo vezu s Clarom Chíom, dok je Shakira ostala sama i posvetila se djeci te karijeri.

"Trenutačno nema mjesta za romantiku u mom životu. Moja djeca su moj prioritet. I karijera. Čudno, ali zaljubljena sam u svoj posao više nego ikad prije. Također uživam u vremenu koje provodim sama", priznala je.

Kolumbijska zvijezda istaknula je da unatoč svemu nema gorčine prema bivšem partneru.

"Uvijek ću u srcu osjećati zahvalnost prema ocu svoje djece i zato što me učinio majkom kakva sam danas."

Shakira je ovih dana slavila i veliku pravnu pobjedu. Nakon dugotrajnog spora sa španjolskim poreznim vlastima, oslobođena je jedne od optužbi za poreznu prijevaru te bi, prema pisanju stranih medija, trebala dobiti povrat od oko 64 milijuna dolara. Povodom toga na društvenim mrežama objavila je fotografije uz stih poznate pjesme Rihanne "Bi**h Better Have My Money", što su mnogi protumačili kao jasnu poruku španjolskim vlastima.

