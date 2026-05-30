Meri Goldašić otkrila što planira napraviti s kućom na moru koju je kupila s bivšim suprugom

Meri Goldašić pokazala je kako napreduje obnova kamene kuće u Tisnom koju je kupila prošle godine te priznala da ju je renoviranje toliko oduševilo da već razmišlja o novim projektima.

Influencerica Meri Goldašić prošlog je ljeta ostvarila veliku želju kupnjom kamene kuće u Tisnom, a sada je pratiteljima otkrila kako teku radovi na njezinoj obnovi.

Nekretnina joj je posebno draga, a čini se da ju je cijeli projekt uređenja potpuno osvojio.

U novoj objavi na društvenim mrežama, pod nazivom "Aha i update", osvrnula se na napredak radova, ali i na kritike koje je dobila nakon kupnje stare kuće.

"Odabrala sam i naručila keramiku za kuću u Tisnom, osjećam se kao hobotnica, letim na osam strana istovremeno i hvala svemiru, sve dobro ide. Ne umaram se, dapače, ispunjava me sve što radim. Za sve koji su pitali o radovima, uskoro vam ide sav sadržaj vezan za renovacije, tako da ću vam na sva pitanja odgovoriti", napisala je Meri.

Otkrila je i da ju je obnova toliko zainteresirala da već razmišlja o novim nekretninskim pothvatima.

"Toliko će lijepo biti da se sad mislim i da je prodam pa kupim dvije manje, razvaljene, jer mi renovacije ovako dobro idu, a bome sam i našla vrhunske majstore i ljude od povjerenja. Presretna sam kako sve napreduje", dodala je.

Posebnu poruku uputila je svima koji su prošle godine negativno komentirali njezinu odluku o kupnji stare kuće.

"Za sve koji su lani pisali što sam kupila 'straćaru', i vi biste trebali", poručila je.

Podsjetimo, Meri je kuću u Tisnom kupila u kolovozu prošle godine, a tada je emotivno opisala koliko joj znači ostvarenje toga sna.

"Kupili smo kamenu kuću u Tisnom. Plave škure, vinova loza, oleandri i more na pet koraka, sve ono o čemu sam sanjala otkad znam za sebe. Moja Dalmacija. Ne neka iz kataloga, nego ona prava, sa škurama koje škripe na buri i lozom, najboljim hladom na svijetu", napisala je tada.

Tada je otvoreno govorila i o zahtjevnom procesu dobivanja stambenog kredita.

"Iskreno, dobiti stambeni kredit danas je ravno osvajanju Mount Everesta bez kisika. Znojiš se, plačeš, psuješ, pa se smiješ, pa opet plačeš. I sve to na šalteru na kojem moraš ipak ostati pribran jer ti cijeli život, trud i rad čekaju na daljnju obradu u fasciklu koji je u njihovim rukama", priznala je.

Objasnila je i da je cijeli proces bio dodatno kompliciran jer su i ona i tadašnji partner privatnici.

"Jedna me banka toliko izula iz cipela da sam svaki dan bila pred slomom, a druga mi je na kraju spasila glavu kad sam već bila na rubu da odustanem. Nismo znali da se 'kreditna sposobnost' mjeri i prema količini živaca koje imaš, a mi smo od onih koji ne dolaze iz imućnih obitelji, pa se čupaju sami od nule i preponosna sam na nas", zaključila je.

