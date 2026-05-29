Nekad je bio poznato domaće lice, a onda je preselio na selo: ''Pet godina nisam upalio televiziju''

Godinama je živio pod reflektorima, odijevao poznata lica i bio dio najglamuroznijih događanja. Danas, umjesto modnih pista - zagorski brežuljci u društvu životinja. Kako izgleda životna promjena Viktora Drage, o kojoj je, kako kaže, oduvijek maštao, ispričao je našoj Lani Zaninović.

Viktor Drago nekada je bio neodvojivi dio društvenih evenata, te je otkrio brojna talentirana dizajnerska imena, a danas mu dan počinje u šest ujutro, te umjesto rasporeda modnih događanja – njegov prioritet su životinje, vrt i ostali poslovi koji ne mogu čekati.

U potrazi za seoskim mirom, prije 7 godina otišao je živjeti u Hrvatsko zagorje.

''Često puta je znalo pisati – Viktor Drago pobjegao iz grada na selo. I onda vidim – pa nikud ne bježiš, ne možeš nikud pobjeći. Osim toga, život na selu baš nije ono što ljudi misle. Mali broj ljudi može izdržati taj tempo i disciplinu koja je ovdje potrebna. Buđenje je svaki dan u šest ujutro, imaš brdo obaveza koje moraš odraditi. Nitko ti neće reći da moraš – ti znaš da moraš. Moraš sam skuhati, biti spreman za sljedeći dan. Nema previše spontanosti, nego moraš imati raspored kojeg se čvrsto držiš. Ali razlika u odnosu na grad je što ovdje ima puno više tišine i meni to super odgovara'', priča nam.

Viktor Drago

Na selu Viktor nije pronašao samo novi dom, već stvorio malu oazu mira za sebe i utočište za brojne životinje - pse, kokoši, svinje, mačke i konje.

''Ja radim radionice s konjima gdje ljudi dolaze u stvari ne na jahanje, nego dolaze u principu se družit s konjima, radit s njima. To je jedan oblik, ajmo reći, ono, konekcija sa životinjom, sa zemljom i vjeruj mi, radi za tvoju psihu puno, puno više nego u stvari ljudi misle. Kad ustvari svakodnevno onda odrađuješ te rituale, onda skužiš koliko to uzemljuje i koliko ti u stvari to daje tu jednu stabilnost i u principu mislim da ti stvarno kreira jedan unutarnji mir kojeg nema u gradu. Ti moraš svima čistiti, svima davati hranu, vodu, skupljati jaja – to je must. Imam vrt, imam svoje sadnice i zapravo si stalno u jednom krugu koji je povezan''.

Iako je promijenio adresu i svakodnevicu, kreativnost nije nestala, revije radi i dalje - kako kaže - prema svojem tempu i uvjetima, a vodi i kreativne radionice ručnih radova.

Viktor Drago

''Radim dosta radionica, ručni rad, korištenje ruku. Prošli smo u fazu gdje je vrlo uvjerljivo da korištenje računala i mobitela stvara osjećaj da nešto radiš, ali u stvarnosti ne ostaje konkretan rezultat. U stvarnom svijetu vidiš plod svog rada. U devetom mjesecu Festival Majstora u Trogiru otvara se s mojom revijom. Znači, vrlo aktivno radim na njoj. Ako me nešto zanima – zašto ne? Samo pod mojim terminima i bez previše stresa. Nisam ja okrenuo leđa ničemu''.

Tehnologiju nije izbacio – ali joj je promijenio mjesto u životu.

''Tehnologiju koristim za komunikaciju, kvalitetan razgovor i planiranje. Imam TV, ali ga nisam upalio pet godina. Preko mobitela biram sadržaj koji me nasmijava. Svjesno sam izbacio sve što je negativno''.

Viktor Drago

Napustiti grad i život koji su dotad živjeli, mnogima se može učiniti kao ideja zbog koje će prije ili kasnije zažaliti, no Viktoru se dogodilo upravo suprotno.

''Ja nisam tip koji žali za stvarima. Ako nešto fali – ja to kreiram. Zato sam i kreirao sve stvari koje sam radio. Društveni život mi nije siromašan. Znači, stvarno imamo oko sebe, ajmo reći, ljude koji su ono, imamo nekako slične vibracije. Kad, znači, usporedim, sve nekakve negativne vijesti i slično, pričam o njima sa tim svojim ljudima - onda se pitam – kako je moguće da živim u nekoj drugoj realnosti koja je skroz pozitivna? Ti stvarno možeš živjeti jedan predivan, miran život – samo ako se odlučiš na to'', zaključio je Viktor Drago.

