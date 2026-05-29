Beautyfest iz godine u godinu okuplja sve veći broj žena: Zašto je njega kože postala sve važnija?

U vremenu kada društvene mreže svakodnevno nameću nove trendove i ideale ljepote, sve je važnije pronaći provjerene informacije i stručne savjete. Upravo zato Beautyfest iz godine u godinu okuplja sve veći broj žena koje žele učiti, razmjenjivati iskustva i otkriti što doista vrijedi u svijetu ljepote. Što žene danas traže od beauty industrije i zašto je njega kože postala važnija nego ikad prije, saznao je naš Marko Štefanac.

Beauty rutina danas je mnogo više od samog make-upa i trendova. Sve više žena naglasak stavlja na zdravlje kože, kvalitetnu njegu i osjećaj zadovoljstva u vlastitoj koži. Upravo je to i ove godine u fokusu Beautyfesta, koji je okupio brojne ljubiteljice beauty svijeta.

''Zainteresirane su za dobre proizvode, kvalitetne proizvode, zainteresirane su za kvalitetnu njegu, za stručne savjete. Više zapravo polažu na taj nekakav kvaliteta iznad kvantitete i mislim da je u tome Beautyfest uspio'', govori Mia Kovačić.

Od skincare savjeta i beauty radionica do panela i druženja, posjetiteljice su imale priliku iz prve ruke doznati sve o novitetima iz svijeta ljepote, ali i razmijeniti iskustva s drugim ženama.

Beautyfest Foto: In Magazin

''Meni je toliko drago da smo se mi okupili ovdje jer toliko je bitno da je Zadovoljna.hr organizirala ovaj predivan Beautyfest. Baš iz razloga što nam je danas nametnuto sve na društvenim mrežama, imamo pristup educirati se, ali kad žene dođu ovdje, kad se povežu, kad razgovaramo, kad se educiraju, usvoje njegu kože, to je uistinu prekrasno'', izjavila je Ivana Petković.

A upravo je njega kože danas ženama važnija nego ikad prije. Stručnjaci sve više naglašavaju kako je ključ lijepog izgleda upravo u redovitoj i kvalitetnoj njezi.

''Ja sam uvijek prednost davala preparativi nad dekorativom. Mislim da je neko redovno održavanje i njegovanje kože nešto što zapravo garantira njenu ljepotu i u nekim poznim godinama. I druga stvar, mislim da ljepota nekako dolazi iznutra, znači bitna je i suplementacija, ono što unosimo, naravno i dovoljna količina vode'', kaže Lana Puljić.

No Beautyfest nije samo mjesto novih trendova i proizvoda, nego i prostor u kojem žene međusobno dijele iskustva, potporu i samopouzdanje.

''Važno je da se mi kao žene podupiremo, da imamo mjesta gdje ćemo razmjenjivati ideje, gdje ćemo se družiti, gdje ćemo jedna drugoj u tom nekom okruženju reći lijepa si, lijepo te vidjeti. A onda da i ta žena nauči primiti kompliment. Mislim da su ovakva događanja bitna da mi kao žene dobijemo jedno zdravo samopouzdanje'', smatra Mia Kovačić.

A ljepota danas više nije pitanje savršenstva, nego toga da se žene dobro osjećaju i u vlastitoj koži.

