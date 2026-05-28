Ekskluzivni intervju s Dionom Drenom Beljom: Progovorio o djevojci, odrastanju i svom neobičnom imenu

Dion Drena Beljo dar za nogomet brusio je igrajući na ulici s prijateljima, a zbog visine od 195 centimetara mnogi su ga uspoređivali sa Zlatanom Ibrahimovićem. Talentirani Slavonac našoj je Patriciji Novaković otkrio koliki je pritisak biti plava devetka, koliko uživa u slavonskim delicijama te kako provodi svoje rijetke slobodne trenutke.

Dion Drena Beljo, Vinkovčanin i nova "devetka" Dinama Zagreb. Visok 195 centimetara i ubojite ljevice, polako piše posebnu priču hrvatskog nogometa, a njegovo neobično ime nosi i neke lijepe obiteljske uspomene.

''Dion po grčkom bogu Dionizu, roditelji su htjeli nešto drugačije, inovativnije, skraćeno Dion, a Drena, to je baš djed zahtijevao da se stavi u ime. To je njegov nadimak i bio je stvarno jedna osebujna ličnost i legenda, tako da mi je drago zbog toga i da nosim njegovo ime.''

Danas ga pamte i po golovima, a svojim dvostrukim i neobičnim imenom zbunjivao je mnoge, i to još od školskih dana.

''Često su se profesori čudili ili zbunjivali kod izgovora.''

Kad se Dion odselio u Njemačku i potpisao za Augsburg, mnogi su govorili da je prerano otišao iz HNL-a, ali upravo je ondje počeo graditi ime na europskoj sceni. No, kao mladom igraču, ono što mu je najviše nedostajalo bilo je potpuno drugačije prirode od one sportske.

''Pa hrana, ja bih rekao. To mi je nekako najviše... Evo, drugačija je bila i ne znam, nekako se nikako nisam mogao naviknuti, i falili su mi hrvatski specijaliteti.''

Otkrio nam je kako mu je omiljena slavonska delicija upravo kulen. I to je pravi dokaz da ni nakon Njemačke nije zaboravio svoje slavonske korijene.

''Pa tako je, naravno. Dok je sezona, uvijek pazim na prehranu, ali kad god je neka prilika da se opustim, volim slavonske specijalitete.''

Za razliku od stereotipa da sportaši ne pokazuju emocije, Dion Drena više je puta pokazao koliko je vezan uz obitelj i rodni kraj.

''Pa sigurno sam introvertne prirode. Imam svojih pet prijatelja još iz školskih dana, tako da rekao bih da su mi izvan nogometa oni jedini prijatelji. Njih pet. I hvala Bogu, blagoslovljen sam da imam takve prijatelje i siguran sam da ću cijeli život ostati u jako bliskom odnosu s njima. Jako mi je drago što imam takve prijatelje i kad god imam slobodno, oni dolaze i družimo se. Stvarno sam sretan zbog toga.''

Uz obitelj, velika potpora Dreni je i njegova djevojka Marta, koja ga prati na nogometnom putu još od mladih dana.

''Imam curu isto tako iz srednjoškolskih dana, tako da sam to riješio na vrijeme i drago mi je zbog toga, i to je to.''

Njihova veza pokazuje da srce itekako prepoznaje ljubav i izvan sportskih terena.

''Pa nije, mislim, prije je trenirala tenis, tako da kad imam neki slobodan dan, odemo možda na tenis, ali eto, nije baš u sportu!''

Izvan Maksimira i užurbanih treninga i utakmica, Dion voli mirniji tempo života.

''Ništa sad nešto specijalno. Volim igrati igrice s prijateljima na PlayStationu. Prije smo puno više provodili vremena na tome, a u zadnje vrijeme kartamo, družimo se.''

S obzirom na to da je Dion Drena Beljo dobio nagradu za najboljeg igrača sezone i najboljeg strijelca, a zasluženo je uvršten i u momčad sezone, uvjereni smo da je za ovog 24-godišnjeg napadača ono najbolje tek pred njim.

