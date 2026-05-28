Zavirite u dom Lepe Brene vrijedan milijune, ovakav luksuz rijetko se viđa na našim prostorima

Luksuzna vila Lepe Brene i Bobe Živojinovića na Bežanijskoj kosi, vrijedna oko 2,5 milijuna eura, godinama privlači pažnju javnosti zbog raskošnog uređenja, bazena i privatnog spa dijela.

Dom Lepe Brene i Bobe Živojinovića na beogradskoj Bežanijskoj kosi već godinama privlači pažnju javnosti, baš kao i njezina bogata glazbena karijera. Riječ je o luksuznoj vili čija se vrijednost procjenjuje na oko 2,5 milijuna eura, a mnogi je smatraju jednom od najimpresivnijih privatnih nekretnina u Beogradu.

Pjevačica i njezina obitelj kuću su kupili još devedesetih godina, a tijekom godina uredili su je raskošnim i elegantnim detaljima. Prostor obiluje velikim dnevnim boravcima, prostranim sobama i pažljivo biranim namještajem, dok mramor, svijetli tonovi i otvoreni koncept prostoru daju dojam luksuza bez pretjerivanja.

Dnevni boravak, blagovaonica i vanjski dio kuće povezani su u skladnu cjelinu, a svaki kutak vile djeluje pažljivo osmišljen kako bi pružio maksimalnu udobnost i privatnost.

"Mi smo i kupili veliku kuću da bismo bili s djecom, ali sada je to jedna priča gdje je svaki roditelj sretan što se njegovo dijete osamostalilo i što želi nekakav svoj osobni život, što je sasvim normalno, jer nije normalno da živite s roditeljima poslije dvadeset i druge, treće godine. Ali ja sam se kao majka jedan dan isto tako dobro isplakala. Plakala sam i kada je Filip otišao na fakultet, kada je otišao iz kuće, isto i Stefan, jednostavno je ova kuća prazna kad nema djece u njoj", ispričala je pjevačica svojedobno o svojoj kući na Bežanijskoj kosi za srpske medije.

Vila Lepe Brene Foto: Lepe Brene/Instagram

Na velikom imanju, osim glavne vile, nalaze se i pomoćni objekti, uključujući prostor za poslugu. Obitelj ima i veliki bazen te tursku kupelj, pa im za potpuni odmor i uživanje često nije potrebno napuštati vlastiti dom.

