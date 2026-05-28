Bivši dinamovac i jedna od najljepših srpskih glumica otkrili dugo čuvanu tajnu!

Srpska glumica Teodora Bjelica i hrvatski nogometaš Karlo Muhar postali su roditelji djevojčice, a sretnu vijest nakon tjedana skrivanja napokon su podijelili s javnosti.
Srpska glumica Teodora Bjelica i njezin suprug, hrvatski nogometaš Karlo Muhar, postali su roditelji djevojčice.
Sretnu vijest par je neko vrijeme držao daleko od očiju javnosti, a sada je Teodora na društvenim mrežama podijelila prvu fotografiju iz šetnje s bebom i raznježila pratitelje.
Teodora Bjelica na Instagramu Foto: Instagram
Teodora, koju publika često naziva jednom od najljepših srpskih glumica, očito maksimalno uživa u prvim danima majčinstva. Djevojčica je stigla nakon njihova tajnog i bajkovitog vjenčanja, koje su uspjeli sakriti od javnosti sve dok Teodora mjesec dana kasnije nije objavila fotografije sa slavlja.
Podsjetimo, Karlo Muhar hrvatski je nogometaš koji je tijekom karijere igrao za Dinamo Zagreb, Lech Poznań i CSKA Sofiju, a posljednjih godina gradi uspješnu inozemnu karijeru. Javnosti je poznat i kao bivši dinamovac, no privatni život uspješno drži podalje od medija.
Teodora je trudnoću dugo skrivala, a nakon što se saznalo da ona i Karlo čekaju prvo dijete, nije skrivala sreću.
''Da, istina je! Trenutno mi je u fokusu moja trudnoća, radujem se toj novoj ulozi, a nakon toga i svakom novom glumačkom projektu jer zaista obožavam svoj posao'', izjavila je ranije za Telegraf, prenosi Blic.rs.
Inače, Teodora i Karlo svoju su ljubav od početka gradili daleko od reflektora, pa je vijest o njihovu vjenčanju, ali i prinovi, mnoge iznenadila. Glumica je prije veze s Muharom bila u vezi s Igorom Kojićem, bivšim suprugom Severine Vučković.
Teodora Bjelica - 3 Foto: Instagram
Teodora Bjelica - 2 Foto: Instagram
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
