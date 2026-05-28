Željko Samardžić sa suprugom u rijetkom javnom izlasku, još jače ih je povezala bol koju su prošli

Željko Samardžić na dodjelu nagrada Naxi Zvezda stigao je sa suprugom Majom, a njihov zajednički izlazak ponovno je podsjetio na dugogodišnju ljubavnu priču obilježenu velikom podrškom, obiteljskim životom i teškim tragedijama koje su zajedno prebrodili.

Željko Samardžić pojavio se na dodjeli regionalnih radijskih nagrada Naxi Zvezde 2026 u društvu supruge Maje, koju publika rijetko ima priliku vidjeti na javnim događanjima.

Popularni pjevač i njegova dugogodišnja supruga pozirali su zajedno nasmijani i elegantno odjeveni, privukavši veliku pažnju okupljenih.

Iako je desetljećima jedan od najvećih regionalnih glazbenih romantika, Željko privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, a upravo zato zajednički izlazak s Majom izazvao je brojne reakcije. Njih dvoje zajedno su gotovo pola stoljeća i često ih nazivaju jednim od najskladnijih parova regionalne scene.

Njihova ljubavna priča počela je još u Mostaru, gdje je Željko kao mladi glazbenik nastupao sa svojim bendom na plesnjacima i školskim zabavama. Maju je prvi put primijetio u publici, a kasnije su se ponovno sreli na njezinoj maturalnoj večeri na kojoj je upravo on nastupao. Pjevač je više puta priznao kako ga je osvojila njezina povučenost i smirenost te da ju je gotovo odmah pitao da se uda za njega.

Iako su joj roditelji u početku bili protiv veze s glazbenikom, njihova ljubav ipak je pobijedila. Vjenčali su se vrlo mladi — Željko je imao 22 godine, a Maja samo 18. Kroz godine su zajedno prošli brojne izazove, ali i izgradili veliku obitelj. Danas imaju tri kćeri i nekoliko unučadi, a pjevač često ističe da mu je upravo obitelj najveća životna snaga.

Njihov život obilježila je i velika tragedija. Naime, par je izgubio sina Zlatka koji je preminuo sa samo tri mjeseca života, a Željko je kasnije otvoreno govorio kako ih je upravo ta bol još više povezala. Pjevač je u više intervjua isticao da su ljubav, razumijevanje i međusobna podrška razlog zbog kojeg njihov brak traje desetljećima.

Maja je kroz cijelu njegovu karijeru bila najveća podrška, iako se rijetko eksponirala u javnosti. Samardžić je često govorio da je upravo ona osoba koja drži obitelj na okupu i vodi računa o svemu dok je on na putovanjima i koncertima. Jednom je priznao i da bez nje ne bi imao ništa, naglašavajući koliko mu znači njezina stabilnost i podrška.

"Iskren da ti budem – ja se ne razumijem puno u novac. Je li nešto skupo ili jeftino – meni, da nije Maje, ne bih ništa imao. Ona je ta koja sve to raspoređuje. Imamo troje djece, živimo za njih. Naravno, treba voditi računa o svakom dinaru, surova su vremena, teško se živi. Pomognemo prijateljima i rodbini koliko možemo, i mogu reći da je ona stup kuće", izjavio je prije nekoliko mjeseci za IN magazin.

Na dodjeli nagrada Naxi Zvezde pokazali su da su i nakon gotovo 50 godina zajedno i dalje skladan par. Elegantni i nasmijani, Željko i Maja privukli su pažnju fotografa, a mnogi su komentirali kako ih je danas gotovo nemoguće vidjeti zajedno na crvenim tepisima. Upravo zato njihov zajednički izlazak postao je jedan od najzapaženijih trenutaka večeri.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.