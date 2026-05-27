U 45. godini čeka šesto dijete: Tko je plavooka ljepotica koja je iz siromaštva završila u modnom carstvu?

Ruska manekenka Natalia Vodianova ponovno je u središtu svjetske pažnje nakon što je otkrila da očekuje svoje šesto dijete u 45. godini života.

Vijest je potvrdila pozirajući s trudničkim trbuhom na naslovnici francuskog Voguea, još jednom dokazavši zašto je desetljećima jedna od najpoznatijih žena modne industrije.

No život Natalije Vodianove daleko je od bajke kakvu danas živi uz milijardersku obitelj Arnault.

Rođena je 1982. godine u siromašnom dijelu tadašnjeg Gorkog u Sovjetskom Savezu, današnjem Nižnjem Novgorodu u Rusiji. Odrastala je u izuzetno teškim uvjetima, a majci je još kao djevojčica pomagala prodavati voće na ulici kako bi prehranile obitelj.

Posebno težak dio njezina djetinjstva bila je briga za mlađu sestru Oksanu, koja ima autizam i cerebralnu paralizu. Natalia je kasnije često govorila kako ju je upravo odrastanje uz sestru naučilo empatiji i borbenosti.

Prekretnica u životu dogodila se kada ju je sa samo 16 godina otkrio modni agent. Ubrzo se preselila u Pariz, gdje je započela nevjerojatnu manekensku karijeru. Zahvaljujući prepoznatljivoj ljepoti, velikim plavim očima i elegantnom izgledu, vrlo brzo postala je jedno od najtraženijih lica modne scene.

Tijekom karijere surađivala je s najvećim svjetskim modnim kućama i brendovima poput Guccija, Diora, Givenchyja, Chanela, Stelle McCartney i Guerlaina, a krasila je naslovnice Voguea, Vanity Faira i Harper’s Bazaara. Mnogi su je prozvali Pepeljugom modne industrije zbog nevjerojatnog puta od siromaštva do luksuza.

Osim u manekenstvu, okušala se i u glumi te televizijskom voditeljstvu. Pojavila se u nekoliko filmova i modnih dokumentaraca, no najveću pažnju izazvala je kada je 2009. godine vodila Eurosong u Moskvi. Iako su organizatori očekivali glamuroznu voditeljicu svjetskog kalibra, njezin nastup tada je naišao na brojne kritike gledatelja zbog nesigurnog engleskog jezika i ukočenog nastupa pred kamerama. Unatoč tome, Natalia nikada nije skrivala koliko joj je bilo važno predstavljati Rusiju na tako velikoj pozornici.

Privatni život manekenke jednako je intrigantan kao i njezina karijera. Godine 2001. udala se za britanskog aristokrata Justina Portmana, s kojim ima troje djece. Njihov brak završio je razvodom 2011. godine.

Iste godine upoznala je Antoinea Arnaulta, sina milijardera Bernarda Arnaulta i nasljednika luksuznog modnog carstva LVMH, koje uključuje brendove poput Louisa Vuittona, Sephore, Diora i Tiffanyja. Njihova ljubavna priča ubrzo je postala jedna od najpraćenijih u svijetu mode i luksuza.

Par danas ima dvojicu sinova, a vjenčali su se 2020. godine u Parizu. Natalia često ističe kako joj je upravo obitelj najveći prioritet, unatoč bogatstvu i glamuru kojim je okružena.

Danas, dok očekuje svoje šesto dijete, Vodianova i dalje uspješno balansira između obiteljskog života, mode i humanitarnog rada. Kroz vlastitu zakladu godinama pomaže djeci s posebnim potrebama, inspirirana upravo iskustvom odrastanja uz sestru Oksanu.

Od djevojčice koja je prodavala voće na ulicama Rusije do jedne od najutjecajnijih žena modne industrije, život Natalije Vodianove ostaje jedna od najnevjerojatnijih priča modernog showbusinessa.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

