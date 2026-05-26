Pismo iz mladosti otkrilo najveću želju princeze Diane: Jedna stvar uništila joj je snove

Novo otkriveno pismo princeze Diane pokazalo je da je prije kraljevskog života sanjala o profesionalnoj plesnoj karijeri.

Princeza Diana sanjala je o sasvim drugačijem životu prije nego što je postala jedna od najpoznatijih žena svijeta. Nova aukcija otkrila je emotivno pismo koje je nesuđena britanska kraljica napisala sa samo 17 godina, a u kojem priznaje kako joj je najveća želja bila postati profesionalna plesačica, piše InStyle.

Pismo iz 1979. godine, napisano dvije godine prije kraljevskog vjenčanja s tada princem Charlesom, danas se prodaje na aukciji, a njegova vrijednost procjenjuje se na oko 5.400 dolara. U njemu tada još uvijek tinejdžerica Diana iskreno piše o svojim snovima i obitelji, otkrivajući nježnu i povučenu stranu koja će kasnije osvojiti svijet.

Galerija 18 18 18 18 18

Princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 4 Foto: Profimedia

"Oduvijek sam to željela i nadam se da ću jednog dana uspjeti", napisala je prijateljici Mildred Lacy, govoreći o svojoj ljubavi prema plesu.

Pismo je nastalo nakon što je Mildred pisala Dianinom ocu, grofu Johnu Spenceru, poželjevši mu brz oporavak nakon moždanog udara. Diana joj je u odgovoru zahvalila u ime cijele obitelji te otkrila kako svi jedva čekaju njegov povratak kući.

Posebnu pažnju izazvao je dio u kojem Diana spominje i mlađeg brata Charlesa Spencera, za kojeg kaže da je "vrlo visok i zreo za jednog 14-godišnjaka".

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 5 Foto: Profimedia

Princeza Diana Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda jedan od braće zvijezde Nove TV? Već s 27 godina ostvario je veliki uspjeh!

Iako je kao djevojčica ozbiljno trenirala balet, Diana je s vremenom postala previsoka za profesionalnu plesnu karijeru. No ljubav prema plesu nikada nije nestala. Čak i nakon ulaska u kraljevsku obitelj nastavila je plesati te godinama surađivala s privatnom učiteljicom plesa Anne Allan.

"Ples joj je bio u duši", rekla je Allan u dokumentarcu "Diana: In Her Own Words". "Vidjelo se koliko joj ples znači i koliko joj pomaže da se emocionalno oslobodi."

princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Princeza Diana i princ Charles - 1 Foto: Afp

Princeza Diana i princ Charles (Foto: AFP) Foto: afp

Da je ljubav prema plesu ostala dio obiteljske tradicije potvrđuje i činjenica da se plesom danas bave i njezine unuke, princeza Charlotte i princeza Lilibet.

Novo otkriveno pismo još jednom podsjeća koliko je Diana, prije titula i kraljevskog života, bila obična djevojka sa snovima, emocijama i željom za slobodom.

Što se krije u njezinoj vremenskoj kapsuli, saznajte OVDJE.

Uoči svoje tragične smrti, boravila je u Bosnoj i Hercegovini. Što je sve radila, otkrijte OVDJE.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Atraktivna Splićanka raspametila pratitelje, nedavno je slavila 50. rođendan: ''Kakva pozadina!''

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Trbušnjaci J. Lo glavna su tema interneta, nitko ne vjeruje da ima 56 godina

Pogledaji ovo Celebrity 20 godina ljubavi: Ljupka Gojić prisjetila se vjenčanja s proslavljenim nogometašem

Pogledaji ovo Zanimljivosti John Malkovich postao zaštitno lice Hrvatske: U promovideu s ministrom sjedi na kavi!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.