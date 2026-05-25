Zvijezda ''Seksa i grada'' već 22 godine voli ženu: ''Skrivala sam vezu zbog karijere''

Zvijezda serije ''Seks i grad'' Cynthia Nixon iznenadila je obožavatelje emotivnom objavom povodom 14. godišnjice braka sa suprugom Christine Marinoni, prisjetivši se njihove ljubavne priče koja traje više od dva desetljeća.
Zvijezda kultne serije ''Seks i grad'', Cynthia Nixon, emotivnom je objavom na Instagramu obilježila 14. godišnjicu braka sa suprugom Christine Marinoni.
''Moja supruga Christine i ja zajedno smo već 22 godine, ali danas slavimo 14. godišnjicu braka'', napisala je 60-godišnja glumica koju publika najbolje pamti kao Mirandu Hobbes.
Uz nekoliko zajedničkih fotografija, Nixon je priznala kako joj je ljubav s Christine promijenila život.
''Zaljubiti se u Christine bila je najbolja stvar koju sam ikad učinila — odmah nakon toga što smo dobile djecu'', poručila je glumica.
Cynthia iz prijašnje veze s Dannyjem Mozesom ima dvojicu sinova, Sepha i Charlesa, dok sa suprugom Christine odgaja 15-godišnjeg sina Maxa.
Cynthia Nixon - 7 Foto: Instagram
Cynthia Nixon - 6 Foto: Instagram
Objava je brzo prikupila brojne reakcije obožavatelja i slavnih prijatelja. Rosie O'Donnell čestitala im je godišnjicu, a kolega iz serije ''Seks i grad'' Mario Cantone napisao je: ''Sretna godišnjica objema! Puno ljubavi i još mnogo zajedničkih godina.''
Nixon i Marinoni zajedno su od 2003. godine, a zaruke su objavile 2009. Vjenčale su se 2012., nakon što je istospolni brak legaliziran u saveznoj državi New York.
Glumica je ranije otvoreno govorila o tome koliko joj je trebalo hrabrosti da javno prizna vezu. U jednom intervjuu otkrila je kako su joj savjetovali da ljubavni život drži podalje od javnosti kako ne bi ugrozila karijeru.
Danas, više od dva desetljeća nakon početka njihove veze, Cynthia i Christine slove za jedan od najstabilnijih i najomiljenijih parova američke javne scene.
Cynthia Nixon (Foto: AFP) Foto: Afp
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
