Suosnivač svjetski poznatog brenda odrekao se milijuna i otišao u svećenike!

Nekadašnji milijunaš i suosnivač jednog od najpoznatijih beauty brendova na svijetu odlučio je zamijeniti luksuzne automobile, holivudske zabave i glamurozan život – skromnom sobom u sjemeništu i pozivom svećenika.

Scott-Vincent Borba godinama je živio život o kakvom mnogi sanjaju. Vozio je luksuzne automobile, družio se s Paris Hilton i Kardashianima, radio s holivudskim zvijezdama i zarađivao milijune kao jedan od suosnivača kozmetičkog diva e.l.f. Cosmetics.

Danas, u 52. godini, živi u maloj gotovo praznoj sobi i priprema se za zaređenje za katoličkog svećenika u kalifornijskoj biskupiji Fresno.

Borba će 23. svibnja službeno postati svećenik, čime će potpuno zatvoriti jedno od najneobičnijih poglavlja u svijetu ljepote i šoubiznisa posljednjih godina. Nekadašnji beauty mogul tvrdi da nikada nije bio sretniji nego danas.

Foto: Afp

Borba je 2004. godine zajedno s Josephom Shamahom pokrenuo e.l.f. Cosmetics – brend čije ime znači ''Eyes Lips Face''. Kozmetika bez testiranja na životinjama brzo je postala globalni hit zahvaljujući pristupačnim cijenama i viralnoj popularnosti među mlađom publikom. Proizvodi su se prodavali u lancima poput Targeta, Walgreensa i na QVC mreži, a tvrtka danas vrijedi milijarde dolara.

''Družili smo se s Paris Hilton, tulumarili s Kardashianima i živjeli holivudski život. Bio sam simbol luksuznog života. Nisam bio nimalo ponizan. Bio sam vrlo ohol'', priznao je u intervjuu za ABC7.

Nekadašnji estetičar slavnih osoba radio je i s velikim beauty imenima poput Neutrogene, Murada, Hard Candyja i Shiseida, a mediji su ga svojedobno prozvali ''skincare guruom za slavne''. Jedan od njegovih najpoznatijih tretmana bio je luksuzni tretman lica za Milu Kunis vrijedan čak 7000 dolara, u kojem su korišteni mikrokristali dijamanata i rubina.

Foto: Profimedia

Iako je imao bogatstvo, uspjeh i status, Borba tvrdi da je sredinom četrdesetih doživio ozbiljnu unutarnju krizu.

''Bog mi je dao sve pod suncem – novac, uspjeh i priznanje. Ali onda sam se zapitao: što nije u redu sa mnom? Bio sam isprazan. Živio sam izopačen život'', rekao je ranije u jednom intervjuu.

Dodao je da ga je život u Los Angelesu potpuno progutao.

''Upao sam u holivudski stil života. Gotovo kao da sam pokušavao prodati svoju dušu radi bogatstva i slave.''

Prekretnica se dogodila 2019. godine, kada je, kako kaže, molio Boga da mu pokaže čovjeka kakvim ga je stvorio.

''U tom trenutku osjetio sam golemi val ljubavi i milosti. Bilo je to mistično iskustvo'', rekao je Borba.

Nakon tog iskustva počeo je postupno rasprodavati imovinu i novac donirati u dobrotvorne svrhe. Točan iznos nikada nije otkrio, no priznao je da se radilo o višemilijunskom bogatstvu.

Foto: Profimedia

''Bog me pozvao da se odreknem svega, a ja sam mislio da to znači samo automobila'', rekao je za OSV News.

''Imao sam kabriolet Aston Martin i rekao: 'Dobro, prodat ću ga i dati novac u humanitarne svrhe.' Onda sam osjetio da mi govori: 'Odrekni se svega.'''

Borba je službeno napustio svoje poslovne projekte 2021. godine i ušao u sjemenište St. Patrick's Seminary u Menlo Parku u Kaliforniji.

Nekadašnji milijunaš danas vodi potpuno drugačiji život.

''Živim u maloj sobi koja je gotovo prazna. Imam nekoliko komada odjeće i nekoliko pari cipela. Moj život sveden je na apsolutni minimum'', rekao je.

Foto: Profimedia

Ipak, tvrdi da nikada nije osjećao veći mir.

''Nikada u životu nisam bio sretniji. Kad sam ponovno usmjerio svoj život prema Bogu, radost se vratila'', zaključio je.

