Kako su David i Victoria Beckham izgradili svoje milijardsko carstvo?

David i Victoria Beckham danas su sinonim za luksuz, slavu i milijarde, no njihov put do jednog od najbogatijih celebrity-carstava na svijetu bio je pun poslovnih rizika, ogromnih dugova i poteza koji su im zauvijek promijenili živote.

David i Victoria Beckham danas su puno više od bivšeg nogometaša i pop-zvijezde. Oni su globalni brend, simbol luksuza i jedan od najmoćnijih celebrity-parova na svijetu. Prema najnovijoj listi bogataša Sunday Timesa, Beckhamovi danas zajedno vrijede čak 1,185 milijardi funti, čime su službeno ušli u klub milijardera.

No put do bogatstva nije bio nimalo lagan.

Victoria Beckham, David Beckham Foto: Profimedia

David Beckham odrastao je u skromnoj obitelji u istočnom Londonu. Njegova majka bila je frizerka, a otac plinski inženjer. Još kao dječak sanjao je samo jedno – igrati za Manchester United.

Victoria Adams, kasnije Beckham, odrasla je u nešto imućnijoj obitelji u Hertfordshireu, no često je isticala kako dolazi iz radničke klase. Iako joj je otac kasnije postao uspješan poduzetnik, Victoria je rano naučila koliko je važno graditi vlastiti uspjeh.

Dok je Victoria postala svjetska zvijezda kao članica Spice Girls, jedne od najuspješnijih ženskih grupa svih vremena, David je bio nogometna ikona Manchester Uniteda i engleske reprezentacije.

Spoj nogometne i pop-kulture stvorio je fenomen kakav svijet do tada nije vidio.

David Beckham Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Oglasio se član srpskog žirija koji je Hrvatskoj dao 0 bodova: "Važno je da ljudi razumiju"

Već krajem 90-ih Beckhamovi su shvatili da njihova moć nije samo u sportu i glazbi nego i u njihovu imidžu.

David je potpisivao multimilijunske ugovore s Adidasom, Pepsijem i brojnim luksuznim brendovima, dok su Spice Girls u jednom trenutku imale više od sto zaštitnih znakova i sponzorske ugovore vrijedne stotine milijuna funti.

Pravi poslovni boom dogodio se 2007. kada je David prešao u LA Galaxy.

Iako su mnogi tvrdili da odlazi u nogometnu mirovinu, Beckham je tada napravio jedan od najpametnijih poslovnih poteza karijere. Njegov ugovor s američkim klubom bio je vrijedan čak 128 milijuna funti tijekom pet godina, a otvorio je vrata dolasku europskih zvijezda u MLS.

Upravo je taj potez kasnije doveo do njegova najvećeg poslovnog projekta – Inter Miamija.

Dok je David dominirao sportskim i marketinškim svijetom, Victoria je gradila modno carstvo. Godine 2008. pokrenula je vlastiti modni brend Victoria Beckham, no uspjeh nije stigao preko noći. Naprotiv – kompanija je godinama gomilala ogromne gubitke.

Victoria Beckham - 8 Foto: Profimedia

U jednom trenutku dugovi su premašili 50 milijuna funti, a David je morao ulagati vlastiti novac kako bi spasio suprugin posao. Victoria je kasnije priznala da nije razumjela poslovanje i da je trošila nevjerojatne iznose na luksuzne detalje.

''Trošili smo desetke tisuća funti samo na biljke za ured. Nisam shvaćala koliko je sve izmaklo kontroli'', priznala je u Netflixovu dokumentarcu.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga Zlatka Mateše? Bivši premijer osvojio je 30 godina mlađu

Par je prolazio kroz ozbiljne financijske krize, a David je priznao da ga je situacija uspaničila.

''Podržavali smo jedno drugo bez obzira na sve, ali u jednom trenutku to više nije bilo održivo'', rekao je bivši nogometaš.

Veliki preokret dogodio se 2022. godine kada je Victoria debitirala na Pariškom tjednu mode.

Njezina kolekcija dočekana je s oduševljenjem, a jedna zelena haljina koju je nosila Bella Hadid postala je viralni hit i jedan od najprodavanijih komada brenda.

David Beckham Foto: Afp

Istovremeno je eksplodirao i uspjeh njezine beauty-linije Victoria Beckham Beauty, čiji se proizvodi danas prodaju diljem svijeta. Te godine njezina kompanija prvi je put postala profitabilna.

Iako su modni i marketinški poslovi Beckhamovima donijeli stotine milijuna, najveći izvor bogatstva danas je Davidov nogometni klub Inter Miami.

David Beckham - 3 Foto: Instagram

David je klub osnovao 2018., a dolazak Lionela Messija potpuno je promijenio vrijednost franšize. Nakon osvajanja MLS kupa 2025. vrijednost Inter Miamija procijenjena je na čak 1,45 milijardi dolara. David posjeduje 26 posto kluba, što njegov udio čini vrijednim stotine milijuna funti. Upravo zahvaljujući Inter Miamiju Beckham je postao prvi britanski sportski milijarder.

Danas Beckhamovi žive život koji izgleda kao scena iz Hollywooda.

Posjeduju luksuzno imanje u Cotswoldsu, vilu u Londonu vrijednu više od 30 milijuna funti, jahtu od 16 milijuna funti i brojne nekretnine diljem svijeta.

Victoria Beckham - 7 Foto: Profimedia

No unatoč bogatstvu posljednjih mjeseci suočavaju se i s privatnim problemima.

Njihov najstariji sin Brooklyn Beckham navodno je u lošim odnosima s obitelji, a strani mediji pišu kako sukob traje još od njegova vjenčanja s Nicolom Peltz Beckham.

Pogledaji ovo Celebrity Majin Šime pohvalio se iscrpljujućim pothvatom za koji je dobio i nagradu!

Bez obzira na obiteljske drame, jedno je sigurno – David i Victoria Beckham odavno su prerasli status celebrity-para i postali poslovno carstvo vrijedno više od milijardu funti.

Galerija 3 3 3 3 3

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Mnogi su joj govorili da nije dovoljno lijepa, no slavni redatelj ostao je opčinjen njome

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Vrući prizori iz Cannesa: Heidi Klum u toplesu se sunčala na balkonu