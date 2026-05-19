Koje su to događanje svojim dolaskom uveličala čak dva predsjednika Republike Hrvatske?

Zagrebačka premijera filma ''Lijepa večer, lijep dan'' okupila je sam vrh hrvatskog političkog i kulturnog života, među uzvanicima su bili aktualni predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i bivši predsjednik Ivo Josipović, koji su svojim dolaskom dali podršku jednom od najiščekivanijih domaćih filmskih naslova godine.
Svečana premijera filma ''Lijepa večer, lijep dan'' redateljice Ivone Juka održana je sinoć u rasprodanom zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema, gdje je film nakon projekcije ispraćen dugotrajnim ovacijama publike.
Film, koji je već prikazan na više od 40 međunarodnih festivala i osvojio čak 19 nagrada, uključujući sedam nagrada publike, od 21. svibnja stiže u hrvatska kina. Nakon svjetske premijere u San Franciscu i europske premijere u Varšavi, domaća publika konačno ima priliku pogledati jedan od najiščekivanijih hrvatskih filmova godine.
Radnja filma smještena je u Jugoslaviju 1950-ih godina, u vrijeme političke represije i ideološke kontrole, a prati četvoricu prijatelja i umjetnika koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima. Kroz priču o prijateljstvu, izdaji i borbi za slobodu film otvara snažne i aktualne teme ljudskih prava, identiteta i prihvaćanja različitosti.
Uz producenticu Anitu Juka, premijeri su nazočili i članovi glumačke ekipe predvođeni Emirom Hadžihafizbegovićem, Dadom Ćosićem, Slavenom Došlom, Ivanom Boban i brojnim drugima, a slavlje se nakon projekcije nastavilo na after partyju u Khali.
