Koje su to događanje svojim dolaskom uveličala čak dva predsjednika Republike Hrvatske?

Zagrebačka premijera filma ''Lijepa večer, lijep dan'' okupila je sam vrh hrvatskog političkog i kulturnog života, među uzvanicima su bili aktualni predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i bivši predsjednik Ivo Josipović, koji su svojim dolaskom dali podršku jednom od najiščekivanijih domaćih filmskih naslova godine.

Svečana premijera filma ''Lijepa večer, lijep dan'' redateljice Ivone Juka održana je sinoć u rasprodanom zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema, gdje je film nakon projekcije ispraćen dugotrajnim ovacijama publike.

Premijeru su svojim dolaskom uveličali aktualni predsjednik Zoran Milanović i bivši predsjednik Ivo Josipović, uz brojna poznata imena domaće kulturne i javne scene.

Zoran Milanović - 5 Foto: PR

Zoran Milanović - 1 Foto: PR

Film, koji je već prikazan na više od 40 međunarodnih festivala i osvojio čak 19 nagrada, uključujući sedam nagrada publike, od 21. svibnja stiže u hrvatska kina. Nakon svjetske premijere u San Franciscu i europske premijere u Varšavi, domaća publika konačno ima priliku pogledati jedan od najiščekivanijih hrvatskih filmova godine.

Zoran Milanović - 2 Foto: PR

Pogledaji ovo Zanimljivosti Majin Šime odlučio se na potez koji bi rijetki izdržali: ''Tek nas nekolicina ludih...''

Radnja filma smještena je u Jugoslaviju 1950-ih godina, u vrijeme političke represije i ideološke kontrole, a prati četvoricu prijatelja i umjetnika koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima. Kroz priču o prijateljstvu, izdaji i borbi za slobodu film otvara snažne i aktualne teme ljudskih prava, identiteta i prihvaćanja različitosti.

Zoran Milanović - 3 Foto: PR

Zoran Milanović - 4 Foto: PR

Uz producenticu Anitu Juka, premijeri su nazočili i članovi glumačke ekipe predvođeni Emirom Hadžihafizbegovićem, Dadom Ćosićem, Slavenom Došlom, Ivanom Boban i brojnim drugima, a slavlje se nakon projekcije nastavilo na after partyju u Khali.

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatska plesačica objavila je veliku novost uz preslatku fotografiju: ''Zauvijek ljubav!''

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Sve oči bile su uprte u neobičan modni dodatak Maje Šuput

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Severinin dekolte izazvao pravu pomutnju na zagrebačkom događaju