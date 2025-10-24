Bivšeg hrvatskog predsjednika dugo nismo vidjeli, sad je suprugu poveo u kulturni izlazak!

Bivši predsjednik Ivo Josipović i supruga Tatjana uživali su u rijetkom izlasku na premijeri predstave ''Norma''.

Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović pojavio se u društvu svoje supruge Tatjane Josipović na premijeri Bellinijeve opere ''Norma'' u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Par, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, privukao je pažnju okupljenih gostiju i fotografa. Josipović, poznat po svojoj dugogodišnjoj ljubavi prema glazbi i umjetnosti, za ovu je prigodu odabrao elegantno odijelo s plavom kravatom, dok je gospođa Josipović izgledala vrlo profinjeno u bež kaputu koji je upotpunila crveno-bijelim šalom.

Ivo Josipović i supruga Tatjana

Premijera opere okupila je brojna poznata lica iz kulturnog i javnog života, a bračni par Josipović svojim je dolaskom pokazao da i dalje rado podržava domaću umjetničku scenu.

Ivo Josipović

Ivo i Tatjana upoznali su se 1988. godine, dok su oboje radili kao asistenti na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Vjenčali su se 1990. i godinu kasnije dobili kćer Lanu.

Ivo Josipović i supruga Tatjana

Samozatajna Lana nije se puno eksponirala tijekom očeva mandata, a i danas živi daleko od očiju javnosti te radi kao asistentica profesora na ETH Zürich federalnom institutu za tehnologiju.

Inauguracija Ive Josipovića 2010.

Ivo Josipović

Inauguracija Ive Josipovića 2010.

