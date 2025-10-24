Znate li tko je ovo? Mama mu je vječna seks-bomba, teško biste pogodili o kome je riječ

Henry Samuel sin je jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu, ima 19 godina.

Fotografije mame i sina s InStyle Imagemaker Awards večeri u Los Angelesu obišle su svijet.

Riječ je o slavnoj manekenki Heidi Klum i njenom sinu Henryju Samuelu koji je u posljednje vrijeme sve prisutniji u javnosti i modnom svijetu. Majka i sin pozirali su zajedno uz bazen na glamuroznom partyju, a fotografije jasno pokazuju koliko su povezani — i koliko je Henry izrastao u pravog mladića.

Henry Samuel i Heidi Klum Foto: Profimedia

Henry Samuel - 6 Foto: Profimedia

Tko je Henry Samuel?

Henry Günther Ademola Dashtu Samuel rođen je 12. rujna 2005. u Los Angelesu kao sin njemačkog supermodela Heidi Klum i britanskog pjevača Seala.

Galerija 26 26 26 26 26

Ima dvoje braće i sestara, Johana i Lou, a ima i polusestru Leni koju je Heidi dobila u vezi s Flavijem Briatoreom. Odrastao je između svjetla reflektora i roditeljske želje da mu osiguraju normalno djetinjstvo daleko od paparazza.

Sada, sa 19 godina, Henry je odlučio zakoračiti u svijet u kojem njegova majka već desetljećima dominira – modu. U siječnju 2025. debitirao je na modnoj pisti u Parizu, noseći komade iz kolekcije Lena Erziak Haute Couture Spring–Summer 2025, a ubrzo nakon toga potpisao je i ugovor s prestižnom agencijom NEXT Management.

Henry Samuel - 1 Foto: Profimedia

Henry Samuel - 7 Foto: Profimedia

Henryjev debi nije prošao nezapaženo – njegov hod pistom i prirodan šarm privukli su pažnju fotografa i modnih urednika diljem svijeta. Nedugo zatim pojavio se na naslovnici Hunger Magazinea u broju nazvanom Fight Back, čime je potvrdio da misli ozbiljno kada je riječ o modelingu.

Henry Samuel i Heidi Klum Foto: Instagram

Henry Samuel i Heidi Klum Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!

Prema riječima izvora bliskih obitelji, Henry ne želi biti poznat samo kao sin slavnih roditelja, već kao kreativan i ambiciozan mladić koji istražuje više interesa – od mode i filma do glazbe i sporta.

Henry Samuel - 7 Foto: Instagram

Henry Samuel i Heidi Klum Foto: Profimedia

Zanimljivo je da mnogi primjećuju Henryjevu fizičku sličnost s ocem Sealom.

Heidi Klum i Seal (Foto: AFP) Foto: Afp

Heidi Klum i Seal (Foto: AFP) Foto: Afp

Heidi Klum, Leni Klum Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Goran Bogdan prvi put o ulozi oca i supruga: ''To što žena proživljava je nadljudsko''

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity ''Sve je propalo, al' bar imamo lijepe fotke!'' Zavirite na snimanje vjenčanja Lorene i Jakova u ''U dobru i zlu''

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Severina u kratkim hlačicama pokazala noge iz snova, čipka je dodatno raspametila pratitelje

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle objasnila zašto svoje goste uvijek dočekuje bosih nogu