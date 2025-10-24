Severina u kratkim hlačicama pokazala noge iz snova, čipka je dodatno raspametila pratitelje

Severina u min hlačama pokazala nevjerojatno vitke noge i najavila večerašnji koncert u Splitu.
Pjevačica je uoči večerašnjeg koncerta u Splitu objavila niz fotografija na kojima pozira u ležernom, ali vrlo chic izdanju.
Odjevena u bijeli top i kratke hlačice s čipkom koje su istaknule njezine nevjerojatno vitke noge, Severina je look zaokružila dugačkim bež balonerom, elegantnim salonkama boje vina i torbom u neutralnoj nijansi. Velike sunčane naočale dale su cijelom izgledu dozu glamura, a njezin samouvjeren hod ulicama grada ponovno je pokazao zašto je jedna od najvećih modnih ikona domaće scene.
U opisu objave Severina je otkrila i koliko joj znači večerašnji nastup u rodnom Splitu, uz stihove koji odišu emocijom i zahvalnošću:
''Vidjela sam svjetla grada, dobro i zlo
Svi su kao prijatelji, al’ hvala im za to
Ja sam neka druga vrsta, ja bih iskreno
U meni je srce ostalo...
Hvala, grade moj, što si me oblikovao. Večeras pjevam tebi...''
''Top model'', ''Uvijek savršena'', ''Diva naša'', ''Prezgodna'', pisali su joj u komentarima.
