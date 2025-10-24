Tko je ''idealna'' susjeda po kojoj je snimljen dokumentarac koji je potresao cijeli svijet?

Novi dokumentarac Idealna susjeda donosi šokantnu priču o ubojstvu majke četvero djece Ajike Owens, koju je susjeda Susan Lorincz usmrtila kroz zatvorena vrata.

Iako se žanr istinitih zločina često kritizira zbog normalizacije nasilja, pojedini dokumentarci koriste ga za dublju analizu društvenih problema.

Među takve projekte svakako spada Netflixov novi dokumentarac "The Perfect Neighbor (Idealna susjeda)", koji kroz stvarne snimke nadzornih i policijskih kamera prikazuje tragičan slučaj koji je otvorio raspravu o oružanom nasilju i američkom zakonu "Stand Your Ground".

U središtu priče je ubojstvo 35-godišnje samohrane majke četvero djece, Ajike "AJ" Owens, koju je susjeda Susan Lorincz ustrijelila kroz zatvorena vrata svoje kuće.

Do sukoba je došlo 2. lipnja 2023., nakon što je Owensin sin ispričao majci da je Lorincz na njega bacila role. Owens je otišla razgovarati sa susjedom, no Lorincz nije otvorila vrata – umjesto toga pozvala je policiju i nedugo zatim pucala, usmrtivši AJ.

Susan je živjela je u maloj zajednici u Ocali na Floridi i samu sebe opisivala kao "idealnu susjedu", no kako kaže producent Nikon Kwantu, zapravo je bila "potpuni izopćenik". Djeca iz susjedstva često su se igrala ispred njezine kuće, što ju je neprestano frustriralo. Često ih je vrijeđala, a policiji se obraćala zbog banalnih razloga, barem šest puta od 2021. godine. U iskazu nakon uhićenja, priznala je i rasističke uvrede prema djeci.

Suđenje koje je uslijedilo ponovno je otvorilo kontroverznu raspravu o zakonu "Stand Your Ground" koji dopušta smrtonosnu silu u samoobrani, bez obveze povlačenja. Obrana je tvrdila da se Lorincz osjećala ugroženo, no sud ju je u kolovozu 2024. proglasio krivom za ubojstvo iz nehaja. Trenutno služi kaznu od 25 godina zatvora u Homesteadu na Floridi.

Dokumentarac je prvi put prikazan na Sundance Film Festivalu 24. siječnja 2025., gdje je pohvaljen zbog snažne režije i dojmljive montaže.

U ograničenom kino prikazivanju startao je 10. listopada, a na Netflix je stigao 17. listopada.

