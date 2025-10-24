Anja Alavanja Viljevac novo je lice IN magazina: ''Veselim se povratku na Novu TV!''

Popularna lifestyle emisija IN magazin dobiva novo voditeljsko pojačanje – Anja Alavanja Viljevac pridružuje se timu emisije na Novoj TV.

Iskusna televizijska voditeljica s više od 15 godina karijere pred kamerama, poznata po vedrini, profesionalnosti i autentičnosti, vraća se na Novu TV – upravo onamo gdje je i započela svoj televizijski put.

Publika je pamti kao jedno od lica prvog televizijskog projekta Nove TV koji je birao nova voditeljska imena, a kasnije i kao voditeljicu glazbenog talent showa. Karijera te diplomirane novinarke u potpunosti je vezana uz televiziju – kao voditeljica, reporterka i novinarka, a gledatelji su je imali prilike pratiti i u emisiji "Zdravlje na kvadrat", gdje se istaknula kao jedno od prvih prepoznatljivih lica.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Nova TV

U IN magazinu Anja će se voditeljski izmjenjivati s dugogodišnjom voditeljicom Mijom Kovačić, a zajedno će gledatelje svakodnevno voditi kroz zanimljive teme iz svijeta šoubiznisa, lifestylea, mode i društvenih događanja.

Anja Alavanja Viljevac i Mia Kovačić Foto: Nova TV

"Nakon godina rada na raznovrsnim televizijskim projektima veselim se svom povratku na Novu TV i ne mogu biti sretnija što je to upravo IN magazin i redakcija koju iznimno cijenim. Emisija je to koja već godinama donosi kvalitetan, inspirativan i zabavan sadržaj i zahvalna sam uredništvu na ukazanom povjerenju. Veselim se cijeloj ekipi i našim gledateljima!" izjavila je Anja.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Nova TV

Nova voditeljska dinamika i energija dodatno će obogatiti IN magazin – emisiju koja svakodnevno donosi aktualne i atraktivne priče iz svijeta poznatih, zanimljive sugovornike i životne teme koje inspiriraju.