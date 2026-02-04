Ružičasto carstvo: Stela Rade ekipu IN magazina ugostila je u svom domu!

Ružičasta boja, tetovaže, harmonika. Sve su to asocijacije na Stelu Rade. No ova glazbenica je i mnogo više od toga. Ugostila nas je u svojem domu te ispričala kako se priprema za nadolazeću Doru, ali i kako se opušta u svoja četiri zida.

Baš zato što je rijetko kod kuće, ova glazbenica svaki trenutak koji može provesti u toplini svoja četiri zida posebno cijeni i u njemu još više uživa. Omiljen crni napitak, udobna odjeća i, naravno, glazba - neizostavni su za trenutke u kojima se puni energijom.

''Ne kuham, dobro, to ne, volim taj svoj mir i koliko god sam društvena osoba, zapravo sve više osjećam da volim taj svoj neki mir i eto zato sam si ja napravila da je meni sve rozo u stanu i onda ja uživam u tom svom nekom brlogu'', priča nam Stela.

''Jednostavno sve roze stvari, ja kad ih vidim ja to moram imati. Da li je to nešto sa psihološke strane, nemam pojma. Moja duša svakako je dječja'', iskrena je Stela.

To djetinje vodi je i u tome što odijeva. Kako privatno tako i za pozornicu.

Kostim u kojem će nastupiti na Dori još nije gotov, no zato su vokalne probe u punom jeku. Baš kao i one plesne.

Iako pjesmu Nema te nije sama napisala, odmah ju je osjetila te se nada da će njome iste emocije probuditi i u publici.

''Nije bilo ajme hoće to proći, ajme je li to za Eurosong, jednostavno to je sad ta neka moja faza i želim to predstaviti ljudima. To je ljubavna pjesma koja govori o tome da ljubav nikad ne prestaje, da uvijek će nas pratiti''.

A Stelina pratnja, najveći životni oslonac, oduvijek, su joj sestra i majka.

''Slažemo se, imamo tu neku ludu energiju, svaka je luda na neki svoj način i lijepo funkcioniramo zajedno''.

I upravo su joj one za 18. rođendan i poklonile prvu harmoniku. Instrument po kojem je ova glazbenica i postala poznata.

''Uvijek mi je bila fascinantna kao instrument i uvijek sam je slušala u raznim žanrovima, najviše sevdah, ta narodna glazba. I rekla sam sebi ajme kako bi bilo da ja mogu jutrom se probuditi uz kavu sebi onako malo zasvirat, ajme''.

Svoju glazbenu karijeru, ova multiinstrumentalistica gradila je postupno. U tome su joj pomogle i društvene mreže, ali i TV emisije u kojima je pokazala svoj talent. Među njima i Tvoje lice zvuči poznato, ali i Supertalent, u kojem je nastupila s majkom Lidijom.

Od nje je i naslijedila glazbeni talent, ali i najviše naučila.

''Da ostanem svoja i da nikad ne dam na sebe i da uvijek nekako to što imam u glavi, to što želim da to uvijek mogu ostvariti, samo da se držim svojih nekih principa''.

Svojeglava je, kaže, bila već kao djevojčica i već tada se isticala među vršnjacima.

''I u školi dok su svi išli van, ja nabijem slušalice, jedem svoju brokulu i jaja koji su smrdili po cijelom razredu. uvijek sam bila čudna''.

Danas se uz glazbu, ističe i time što voli stisnuti papučicu gasa. Ali samo na karting stazama.

''Privlači me taj neki adrenalin, a najviše me privuklo to što je taj svijet totalno suprotan od glazbe koju ja živim cijeli život''.

A dio svojeg života pretočila je i na brojne tetovaže koje krase njezino tijelo.

''To je neki moj način da se izrazim. Ova cijela ruka je vezana za muziku, tu imamo i mikrofon, kao uvijek će biti pjevanje i glazba. Imamo tu neke gramofone, neke imaju značaj, neke nemaju, ali volim ih i ono, volim sebe vidjet s tim tetovažama''.

Sve su to dijelovi Stelina svijeta u kojem želi uživati maksimalno, iskoristiti svaku priliku i osjećati se, naprosto, živom.

