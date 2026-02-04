Miljenik žena zabrinuo obožavatelje fotografijom iz bolničkog kreveta

Channing Tatum objavama iz bolničke sobe i rendgenskim snimkama otkrio je kroz što trenutačno prolazi.
Channing Tatum zabrinuo je obožavatelje nakon što je na društvenim mrežama podijelio fotografiju iz bolničkog kreveta.3 vijesti o kojima se priča ''zaslužila je'' Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...'' vrijeme leti! Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla! nije se dala omesti! Ime ove Hercegovke sve je popularnije na javnoj sceni: ''Kad sam počela raditi svadbe, komentari su bili katastrofalni...''
Glumac je objavio crno-bijelu fotografiju na kojoj leži u bolničkoj sobi, vidno iscrpljen, uz medicinsku opremu i zavoj na glavi.
U sljedećim objavama otkrio je i razlog boravka u bolnici podijelivši rendgenske snimke ramena, dao je do znanja da je riječ o ozbiljnoj ozljedi ramena.
Channing Tatum Foto: Instagram
''Još jedan običan dan. Još jedan izazov. Ovaj će biti težak. Ali nema veze. Idemo to odraditi'', napisao je uz fotku.
Channing Tatum - 3 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Marko Kutlić zaintrigirao fanove objavom: ''Nakon dugo traženja i lutanja napokon sam je sreo...''
Iako nije otkrivao detalje kako je do ozljede došlo, njegove objave izazvale su val zabrinutih poruka i podrške obožavatelja, koji mu žele brz oporavak.
Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica nakon prozivki progovorila o teškom razdoblju: ''Skrivam istinu, to je bio ogroman šok''
Nedavno je na plaži snimljen u strastvenom zanosu sa svojom 20 godina mlađom djevojkom, s kojom je bio i u Hrvatskoj. Više o tome pisali smo OVDJE.
Inka Williams, Channing Tatum Foto: Instagram
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Zgodna zvijezda Kumova naglasila zanosnu figuru u crvenoj haljini
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Potvrdili šuškanja? Procurile prve zajedničke fotke Kim Kardashian i vozača Formule 1!
Pogledaji ovo Celebrity Dvostruko slavlje zvijezde Kumova prikupilo hrpu čestitki na mrežama!