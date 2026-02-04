Miljenik žena zabrinuo obožavatelje fotografijom iz bolničkog kreveta

Channing Tatum objavama iz bolničke sobe i rendgenskim snimkama otkrio je kroz što trenutačno prolazi.

Channing Tatum zabrinuo je obožavatelje nakon što je na društvenim mrežama podijelio fotografiju iz bolničkog kreveta.

Glumac je objavio crno-bijelu fotografiju na kojoj leži u bolničkoj sobi, vidno iscrpljen, uz medicinsku opremu i zavoj na glavi.

U sljedećim objavama otkrio je i razlog boravka u bolnici podijelivši rendgenske snimke ramena, dao je do znanja da je riječ o ozbiljnoj ozljedi ramena.

Channing Tatum Foto: Instagram

''Još jedan običan dan. Još jedan izazov. Ovaj će biti težak. Ali nema veze. Idemo to odraditi'', napisao je uz fotku.

Channing Tatum - 3 Foto: Instagram

Iako nije otkrivao detalje kako je do ozljede došlo, njegove objave izazvale su val zabrinutih poruka i podrške obožavatelja, koji mu žele brz oporavak.

Nedavno je na plaži snimljen u strastvenom zanosu sa svojom 20 godina mlađom djevojkom, s kojom je bio i u Hrvatskoj. Više o tome pisali smo OVDJE.

Inka Williams, Channing Tatum Foto: Instagram

