Dvostruko slavlje zvijezde Kumova prikupilo hrpu čestitki na mrežama!

Daria Lorenci Flatz na društvenim je mrežama otkrila poseban razlog za slavlje u svojoj obitelji.

Zvijezda serije "Kumovi", Daria Lorenci Flatz, imala je dvostruki razlog za slavlje, koji je raznježio njezine pratitelje.

Na društvenim mrežama otkrila je da isti dan rođendan slave njezin sin Tin i otac Emir te je podijelila nekoliko prizora s obiteljskog slavlja.

''Danas slavi rođendan moj Tin i moj tata Emir! Tinki da mi uvijek budeš ovako poseban i čudesan, a tata da nam bude još ovakvih okupljanja u Sarajevu kao ovog ljeta! Nek ste mi živi i zdravi obojica.''

Pogledaji ovo Celebrity Ova žena bila je jedina konstanta u životu osuđenog pedofila, nosila je sablastan nadimak

Prizori su brzo prikupili brojne čestitke i lijepe poruke, a glumica nije skrivala ponos i sreću.

''Nek je obojici najsretniji'', ''Sretan rođendan i sve najbolje'', ''Sretan rođendan obojici, posebno sada već velikom slatkišu. Puse'', dio je komentara s Instagrama.

Daria Lorenci - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Zgodna zvijezda Kumova naglasila zanosnu figuru u crvenoj haljini

Inače, glumica osim sina Tina, kojeg je rodila 2016. godine, sa suprugom Emilom Flatzom ima i blizance Maka i Frana.



Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 1 Foto: Instagram

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Naša influencerica nakon prozivki progovorila o teškom razdoblju: ''Skrivam istinu, to je bio ogroman šok''

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Potvrdili šuškanja? Procurile prve zajedničke fotke Kim Kardashian i vozača Formule 1!

Pogledaji ovo Celebrity Marko Kutlić zaintrigirao fanove objavom: ''Nakon dugo traženja i lutanja napokon sam je sreo...''