Dvostruko slavlje zvijezde Kumova prikupilo hrpu čestitki na mrežama!

Daria Lorenci Flatz na društvenim je mrežama otkrila poseban razlog za slavlje u svojoj obitelji.
Na društvenim mrežama otkrila je da isti dan rođendan slave njezin sin Tin i otac Emir te je podijelila nekoliko prizora s obiteljskog slavlja.
''Danas slavi rođendan moj Tin i moj tata Emir! Tinki da mi uvijek budeš ovako poseban i čudesan, a tata da nam bude još ovakvih okupljanja u Sarajevu kao ovog ljeta! Nek ste mi živi i zdravi obojica.''
Prizori su brzo prikupili brojne čestitke i lijepe poruke, a glumica nije skrivala ponos i sreću.
''Nek je obojici najsretniji'', ''Sretan rođendan i sve najbolje'', ''Sretan rođendan obojici, posebno sada već velikom slatkišu. Puse'', dio je komentara s Instagrama.
Inače, glumica osim sina Tina, kojeg je rodila 2016. godine, sa suprugom Emilom Flatzom ima i blizance Maka i Frana.
