Zvijezda Kumova u markantnog supruga još je zaljubljena kao na početku: ''Kakva noć!''

Glumica Daria Lorenci Flatz pozirala je sa suprugom Emilom Flatzom, evo gdje su bili na njegov rođendan.

Naša glumica i zvijezda Kumova, Daria Lorenci Flatz, na društvenim mrežama objavila je nove fotografije sa svojim suprugom Emilom Flatzom.

Kao zaljubljena djevojka pozirala mu je u zagrljaju, a u opisu je otkrila da mu je bio rođendan te da su tim povodom bili na predstavi i sreli stare prijatelje.

''Kakva noć! Emilov rođendan... A predstava... Možda i najbolja izvedba koju sam doživjela u životu, mi i publika jedno, sve ide, a kao da ide samo od sebe, kao da promatram i ništa ne činim... meditacija... za takve trenutke izvedbe živim...'' napisala je.

Daria Lorenci Flatz u Sloveniji - 9 Foto: Daria Lorenci Flatz/Instagram

''I onda susret s mojom Goranom! Odrasle smo zajedno u ratu, ona za Švedsku, ja za Hrvatsku... U publici je naravno puno bilo ljudi s istim životima pa je i to vjerojatno stvorilo takvu izvedbu jer je to čudesno... Što umjetnost može... nekad se pokaže u punoj snazi, taj čin, ta ritualnost i moć... koliko me to veseli i dira... Moja Goga... Hvala svima koji ste bili sinoć na izvedbi'', bila je oduševljena Daria.

O svom izbjeglištvu Daria je često govorila na društvenim mrežama, više o iskustvo koje je proživjela pročitajte OVDJE.

Daria i Emil u braku su od 2008. godine, a prije nego što su postali par, Daria i Emil poznavali su se dugi niz godina.

Daria Lorenci Flatz i Emil Flatz Foto: Tomislav Kristo/Cropix

"Bili smo znanci puno godina prije nego što smo prohodali. U vezi smo bili kratko, samo tri mjeseca, i ja sam već ostala trudna", izjavila je glumica jednom prilikom.

Daria je prošle godine za naš portal otkrila i tajnu njihova braka.

"Nama će sad na ljeto biti 16 godina da smo zajedno, troje djece. Kao i svaki brak, imamo uspone, padove, krize, ali nekako smo jako povezani i on mi je prije svega najbolji prijatelj. Mislim da je to ključno u tom održavanju intimnosti i održavanju kriza – da ste s nekim prijatelj, da se uspijete u tim krizama čuti kao dva prijatelja. Po meni je to jedini razlog zašto neki brakovi opstanu, neki ne. Mislim da u nekim odnosima ljudi prestanu biti prijatelji. Naravno, ne smijete ostati samo prijatelji, morate biti i ljubavnici. Eto, mi smo nekako jako različiti, nekad nas to razdvoji, a nekad nam je to prednost. Sad je samo pitanje da nam to ostane prednost, a ne prepreka. Zasad je prednost, pa se nadam da će tako i ostati jer mi je teško zamisliti život bez njega", rekla nam je.

Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 1 Foto: Instagram

Emil i Daria zajedno imaju tri sina, blizance Maka i Frana, koji su im stigli 2009. godine, te Tina, koji se rodio 2016. godine.

Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 1 Foto: Instagram

Daria iza sebe ima i brak s kazališnim redateljem Jernejem Lorencijem, koji je potrajao od 1997. do 2000. godine.

