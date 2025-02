Zvijezda Kumova pokazala svog supruga, zajedno su uživali u vikend putovanju!

Daria Lorenci Flatz provela je vikend u Sloveniji, odakle je podijelila trenutke s prijateljima, Tarikom Filipovićem i suprugom Emilom Flatzom.

Naša glumica i zvijezda Kumova, Daria Lorenci Flatz, provela je vikend u Sloveniji, a fotografijama s putovanja se pohvalila na društvenim mrežama.

"Predivan vikend u Sloveniji! Gostovanje predstave 'Da sam ptica' u Kopru i Ljubljani... Odlična organizacija, druženja, stari prijatelji i novi, i susret sa idolom iz mladosti - Đuro! Nemamo fotku al nasmijao nas je do suza", napisala je Daria na Instagramu.

Glumica je pozirala s Tarikom Filipovićem s kojim je podijelila pozornicu, objavila je i fotografiju s obiteljske večere, a najviše pažnje ukrala je fotografija sa suprugom Emilom Flatzom.

Daria Lorenci Flatz u Sloveniji - 9 Foto: Daria Lorenci Flatz/Instagram

U braku su od 2008. godine, a prije nego što su postali par, Daria i Emil poznavali su se dugi niz godina.

"Bili smo znanci puno godina prije nego što smo prohodali. U vezi smo bili kratko, samo tri mjeseca, i ja sam već ostala trudna", izjavila je glumica jednom prilikom.

Daria Lorenci Flatz u Sloveniji - 4 Foto: Daria Lorenci Flatz/Instagram

Daria je ranije ove godine za naš portal otkrila i tajnu njihova braka.

"Nama će sad na ljeto biti 16 godina da smo zajedno, troje djece. Kao i svaki brak, imamo uspone, padove, krize, ali nekako smo jako povezani i on mi je prije svega najbolji prijatelj. Mislim da je to ključno u tom održavanju intimnosti i održavanju kriza – da ste s nekim prijatelj, da se uspijete u tim krizama čuti kao dva prijatelja. Po meni je to jedini razlog zašto neki brakovi opstanu, neki ne. Mislim da u nekim odnosima ljudi prestanu biti prijatelji. Naravno, ne smijete ostati samo prijatelji, morate biti i ljubavnici. Eto, mi smo nekako jako različiti, nekad nas to razdvoji, a nekad nam je to prednost. Sad je samo pitanje da nam to ostane prednost, a ne prepreka. Zasad je prednost, pa se nadam da će tako i ostati jer mi je teško zamisliti život bez njega", rekla nam je.

Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 5 Foto: Instagram

Emil i Daria zajedno imaju tri sina, blizance Maka i Frana, koji su im stigli 2009. godine, te Tina, koji se rodio 2016. godine.

Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 3 Foto: Instagram

Daria iza sebe ima i brak s kazališnim redateljem Jernejem Lorencijem, koji je potrajao od 1997. do 2000. godine.

