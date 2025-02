Kako su omiljene blizanke 90-ih izbjegle prokletsvo mladih zvijezda i razvile milijardu dolara vrijedan posao?

Ashley i Mary-Kate Olsen tijekom devedesetih su bile najtraženije dječje zvijezde u Hollywoodu, no nakon povlačenja iz svijeta glume, razvile su unosan modni biznis.

Najpoznatije blizanke Mary-Kate i Ashley Olsen svoj zadnji zajednički film snimile su prije 21 godinu. Danas 38-godišnje sestre krajem osamdesetih i tijekom devedesetih bile su najtraženije dječje glumice kada se tražio dječji blizanački par. Pritisak iz industrije, ali i razvijanje drugih interesa na koncu su ih doveli do povlačenja iz svijeta glume.

Za sestre Olsen nije bilo straha jer su djevojke već 2006. godine osnovale svoj luksuzni modni brend "The Row," za kojeg su u više navrata osvojile nagrade struke.

Mary Kate i Ashley Olsen (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Iako nisu bile baš identične blizanke, Mary-Kate i Ashley Olsen su ušle u glumački svijet kada su imale tek šest mjeseci. Uloga koja im je obilježila život bila je ona Michelle Tanner, najmlađe članice obitelji Tanner u seriji "Puna kuća", a jedno vrijeme je njihov ujak iz serije John Stamos htio da ih producenti otpuste iz serije. Unatoč prvotnim lošim odnosima, oni su se poboljšali do zadnje sezone.

Stresan život, koji je uključivao paralelno snimanje, pohađanje škole i vođenje produkcijske kompanije Dualstar koja se kasnije razvila u druge branše, ostavilo je traga na djevojkama, pogotovo na Mary-Kate na kojoj se primijetio osjetan gubitak kilograma. Iako ona nikad nije otvoreno priznala da ima poremećaj u prehrani, tjedan prije 18. rođendana se prijavila u centar za rehabilitaciju zbog zdravstvenih problema.

Mnogim njihovim fanovima je ostalo u sjećanju kada ih je Oprah Winfrey u svojem showu na neugodan način ispitivala o veličini odjeće koju nose. Unatoč tome, Mary-Kate se uspjela izvući od pitanja.

Još u fazi oporavka, sestre su se posvetile svom brendu koji je uključivao dizajnirane odjeće, obuće, modnih dodataka i torbica, a sve je počelo s Ashleyjinom idejom o traženju idealne majice. Već prva kolekcija nestala je s polica dućana Barneys, a otud The Row se krenuo samo razvijati. Čak i unatoč krizi izazvanoj pandemijom, kada su morale otpustiti većinu osoblja, The Row je i dalje zarađivao 100 milijuna dolara po godini. Prošle godine vlasnici modne kuće "Chanel" kupili su udio u "The Row", čime je vrijednost tvrtke prešla milijardu dolara, dok su sestre Olsen i dalje vlasnice većinskog dijela i imaju pravo odlučivanja.

Poslije dugogodišnjeg izlaganja, njihov privatni život zadnjih godina je obavijen velom tajne.

Mary-Kate i Ashley Olsen (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Ashley uživa u braku s Louisom Eisnerom, s kojim je dobila sina 2023. godine, a mnogi nisu ni znali za trudnoću. Naime, kao fan nošenja crne odjeće, Ashley je to uspjela okrenuti u svoju korist i sakriti slatko iščekivanje, a vijest su znali samo najbliži prijatelji. Mary-Kate, pak, iza sebe brak s Olivierom Sarközyjem, bratom bivšeg francuskog predsjednika.

Njih dvoje bili su zajedno ukupno devet godina, a brak je završio burnim razvodom 2021. godine. Dok sami razlozi nisu nikad bili navedeni, mediji su govorili kako su im presudili razlika u godinama i promjena prioriteta u životu (ona je htjela dijete), a sve je krenulo nizbrdo tolikom brzinom da je Mary-Kate tražila ekspresno rješavanje rastave, što joj sud u New Yorku nije dozvolio.

Ashley i Mary-Kate Olsen - 5 Foto: Profimedia

I dok mnoge poznate uloge ostvaruje njihova mlađa sestra Elizabeth, Ashley i Mary-Kate danas se ne osvrću na razdoblje kada su bile glavne dječje zvijezde.

"Mi ne ulazimo u taj svijet... Ostale smo prilično zaštićeni", izjavila je jednom prilikom Ashley.

