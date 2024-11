Zvijezda Kumova pokazala zgodnog supruga u čijem zagrljaju najradije uživa: ''Daria, nije ti loš...''

Daria Lorenci Flatz podijelila je nove fotografije sa suprugom Emilom Flatzom, evo gdje su to otišli.

Naša glumica i zvijezda serije ''Kumovi'' Daria Lorenci Flatz na Instagramu je podijelila nove fotografije sa suprugom Emilom Flatzom.

Par je pozirao zagrljen i nasmijan, a Daria je otkrila da su trenutno na putovanju u Šibeniku.

''Jubav'', napisala je u opisu.

''Predivni!'', ''To ti muž Daria? Nije loš...'', ''Super ste par'', ''Lipi'', pisali su joj pratitelji u komentarima.

U braku su od 2008. godine, a prije nego što su postali par, Daria i Emil poznavali su se dugi niz godina.

"Bili smo znanci dugo godina prije nego što smo prohodali. U vezi smo bili kratko, samo tri mjeseca, i ja sam već ostala trudna", izjavila je glumica jednom prilikom.

Daria je ranije ove godine za naš portal otkrila i tajnu njihova braka.

"Nama će sad na ljeto biti 16 godina da smo zajedno, troje djece. Kao i svaki brak imamo uspone, padove, krize, ali nekako smo jako povezani i on mi je prije svega najbolji prijatelj. Mislim da je to ključno u tom održavanju intimnosti i održavanju kriza – da ste s nekim prijatelj, da se uspijete u tim krizama čuti kao dva prijatelja. Po meni je to jedini razlog zašto neki brakovi opstanu, neki ne. Mislim da u nekim odnosima ljudi prestanu biti prijatelji. Naravno, ne smijete ostati samo prijatelji, morate biti i ljubavnici. Eto, mi smo nekako jako različiti, nekad nas to razdvoji, a nekad nam je to prednost. Sad je samo pitanje da nam to ostane prednost, a ne prepreka. Zasad je prednost, pa se nadam da će tako i ostati jer mi je teško zamisliti život bez njega", rekla nam je.

Emil i Daria zajedno imaju tri sina, blizance Maka i Frana koji su im stigli 2009. godine te Tina koji se rodio 2016. godine.

Daria iza sebe ima i brak s kazališnim redateljem Jernejem Lorencijem, koji je potrajao od 1997. do 2000. godine.

