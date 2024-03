Glumica iz ''Kumova'' objavila je fotografiju sa svojim samozatajnim suprugom, nedavno je otkrila zbog čega se i dalje vole kao prvog dana!

Naša glumica Daria Lorenci Flatz objavila je novu fotografiju sa svojim suprugom, čestitala mu je rođendan uz poseban opis.

Naša glumica Daria Lorenci Flatz svoju obitelj često objavljuje na društvenim mrežama, a ovog puta objavu je posvetila svom suprugu Emilu Flatzu.

Emil je slavio rođendan, a ona je tim povodom objavila zajedničku fotografiju iz jedne šetnje te mu posvetila doista poseban opis.

''9.3. 1977. rodio se ovaj gospodin, dijelimo zadnjih 16 godina, izazovne godine iza nas nema šta, mislim da sve što dolazi može biti samo sunčano kao sunce koje smo danas na tvoj 47. dočekali u istoimenoj uvali! Živio ti meni, ljubavi moja, barem još toliko…'' napisala je glumica.

U komentarima su se brojni prijatelji i pratitelji pridružili čestitkama.

Prije nego što su postali par, Daria i Emil poznavali su se dugi niz godina.

"Bili smo znanci dugo godina prije nego što smo prohodali. U vezi smo bili kratko, samo tri mjeseca, i ja sam već ostala trudna", izjavila je glumica jednom prilikom za net.hr.

Daria je ranije ove godine za naš portal otkrila i tajnu njihova braka.

"Nama će sad na ljeto biti 16 godina da smo zajedno, troje djece. Kao i svaki brak imamo uspone, padove, krize, ali nekako smo jako povezani i on mi je prije svega najbolji prijatelj. Mislim da je to ključno u tom održavanju intimnosti i održavanju kriza – da ste s nekim prijatelj, da se uspijete u tim krizama čuti kao dva prijatelja. Po meni je to jedini razlog zašto neki brakovi opstanu, neki ne. Mislim da u nekim odnosima ljudi prestanu biti prijatelji. Naravno, ne smijete ostati samo prijatelji, morate biti i ljubavnici. Eto, mi smo nekako jako različiti, nekad nas to razdvoji, a nekad nam je to prednost. Sad je samo pitanje da nam to ostane prednost, a ne prepreka. Zasad je prednost, pa se nadam da će tako i ostati jer mi je teško zamisliti život bez njega", rekla nam je.

Emil i Daria zajedno imaju tri sina, blizance Maka i Frana koji su im stigli 2009. godine te Tina koji se rodio 2016. godine.

Daria iza sebe ima i brak s kazališnim redateljem Jernejem Lorencijem, koji je potrajao od 1997. do 2000. godine.

