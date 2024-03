Daria Lorenci i njezin samozatajni suprug prije 15 godina bili su u slatkom iščekivanju, a dočekalo ih je pravo iznenađenje!

Isplivala je fotografija Darije Lorenci Flatz i njezina supruga Emila Flatza iz 2009. godine, kada je ona bila trudna s blizancima.

Zvijezda serije "Kumovi", glumica Daria Lorenci Flatz u sretnom je braku od 2008. godine, no sa suprugom Emilom Flatzom rijetko se pojavljuje u javnosti.

Sada je osvanula njihova zajednička fotografija iz ožujka 2009. godine, kada su još bili novopečeni supružnici, a tada su se skupa pojavili na premijeri filma "Buick Riviera" u Zagrebu.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda ''Kumova'' odgovorila na upit koji u zadnje vrijeme često dobiva: ''Na neki način, to je sad moj izbor''

Daria je tada bila trudna i krajem lipnja rodila je blizance Frana i Maka, a zanimljivo je da je očekivala kako će roditi djevojčicu i dječaka, pa joj je dolazak dvojice sinova, koje je rodila carskim rezom, bio pravo iznenađenje. Par je 2016. godine dobio i sina Tina.

Kako su Daria i njezin suprug Emil izgledali prije 15 godina, pogledajte u našoj galeriji.

Prije nego što su postali par, Daria i Emil poznavali su se dugi niz godina.

"Bili smo znanci dugo godina prije nego što smo prohodali. U vezi smo bili kratko, samo tri mjeseca, i ja sam već ostala trudna", izjavila je glumica jednom prilikom za net.hr.

Daria je ranije ove godine za naš portal otkrila i tajnu njihova braka.

"Nama će sad na ljeto biti 16 godina da smo zajedno, troje djece. Kao i svaki brak imamo uspone, padove, krize, ali nekako smo jako povezani i on mi je prije svega najbolji prijatelj. Mislim da je to ključno u tom održavanju intimnosti i održavanju kriza – da ste s nekim prijatelj, da se uspijete u tim krizama čuti kao dva prijatelja. Po meni je to jedini razlog zašto neki brakovi opstanu, neki ne. Mislim da u nekim odnosima ljudi prestanu biti prijatelji. Naravno, ne smijete ostati samo prijatelji, morate biti i ljubavnici. Eto, mi smo nekako jako različiti, nekad nas to razdvoji, a nekad nam je to prednost. Sad je samo pitanje da nam to ostane prednost, a ne prepreka. Zasad je prednost, pa se nadam da će tako i ostati jer mi je teško zamisliti život bez njega", rekla nam je.

Pogledaji ovo Celebrity Omiljena zvijezda Kumova pozirala s bakom, koja je proslavila 94. rođendan, a pokazala je i mamu!

Jednom se prilikom prisjetila i komplimenata koji joj je udijelio suprug.

"Moj muž je jednom rekao da kad me gleda na sceni da mu se čini da mi je to jedino u životu važno i da mi je to najvažnije. Zapravo je to rekao s jednim žalom, ali ja sam mu rekla 'pa dobro, nisi mogao jednoj glumici dati veći kompliment', jer po meni to tako treba biti i tako treba izgledati. Ali zapravo bih rekla da je možda i uspješnost hendlanja više polja života upravo u tome, da tamo gdje jesi u tom trenutku budeš potpun. Tako se ja stvarno kad odem u kazalište isključim. Nisam jedna od mama koje stalno šalju poruke, mislim, kad treba, ako je neka situacija jesam, ali ako znam da je sve pod kontrolom, radim svoj posao i uključim se kad je gotovo. Isto tako kad sam doma. To je privilegij mog posla. Ja kad dođem doma, mogu to zatvoriti i reći 'OK, sad sam doma!' Drago mi je kad sam doma, drago mi je kad sam na poslu, iako ja stvarno jako, možda i najviše, volim biti na sceni. Oprostite mi doma, hahah", ispričala je glumica u IN magazinu.

Daria iza sebe ima i brak s kazališnim redateljem Jernejem Lorencijem, koji je potrajao od 1997. do 2000. godine.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Evo zašto Minea nikad ne govori o svojem privatnom životu: ''Ja se ne sramim niti me strah reći da nekoga volim, ali...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Što se događa u kraljevskoj obitelji? I Camilla se povlači s dužnosti, evo tko će ju zamijeniti