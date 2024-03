Evo zašto Minea nikad ne priča o svojem privatnom životu: ''Ja se ne sramim, niti me strah reći da nekoga volim, ali...''

Renata Končić Minea članica je žirija nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" koji kreće s emitiranjem večeras.

Popularni show Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" vraća se na male ekrane 3. ožujka, a u novoj sezoni kao članicu žirija gledat ćemo i našu omiljenu pjevačicu i voditeljicu Renatu Končić Mineu, kojoj je ovo prvo takvo iskustvo.

Minea je uoči početka showa s nama podijelila svoje uzbuđenje te je najavila i što gledatelji mogu očekivati.

"Jako, jako se veselim ovom novom izazovu i prvenstveno sam presretna što sam dio ovoga showa, u smislu žirija. Moram priznat da mi je to jedan veliki izazov koji je pred mene stavljen i ujedno sam i zahvalna na tome jer ću osjetit kako je to biti s druge strane, s obzirom na to da sam i sama bila kandidat u prvoj sezoni koja je bila fenomenalna i kod mene je ostavila samo najbolje moguće dojmove. Vrlo rado se sjetim i pogledam čak te transformacije od tada i zasta ono što danas mogu reći je da, koliko god je teško bilo pripremat sve to skupa, ubacit se u tuđe cipele i prenijeti to javnosti na što bolji mogući način, toliko je s druge strane bio gušt i veselje, jer ja sam zaista uživala od prve do zadnje transformacije, tim više što nismo znali što možemo očekivati jer je bila prva sezona. Zato se sad stavljam u kožu žirija i ono što je super je da apsolutno mogu razumjeti svakog kandidata, znam što prolaze, kako se osjećaju i što ih u krajnoj liniji očekuje", rekla nam je Minea.

"Ne strahujem baš od ničega jer imam fenomenalnu ekipu. Veselim se mojim mušketirima, od njih trojice ne znam koji mi je draži i koji je bolji. Ja sam tu jedina dama u cijeloj priči i jako me to veseli jer se osjećam zaštićeno po pitanju svega. Znam da ću bit opuštene i onakva kakva jesam, ja uvijek volim gledati pozitivno na sve stvari. Sigurno neću bit stroga jer otpočetka cijenim samu hrabrost i taj stav da netko uđe u cijelu tu priču, jer to nije nimalo lako. Odlučili su se na veliki korak pred cjelokupnom javnosti tako da ću ih ja gledat velikim pozitivnim očima", nastavila je pa je priznala da ju je ipak malo strah zbog ocjenjivanja.

"Evo to mi predstavlja jedan problem i ne znam kako će to funkcionirat s obzirom na to da ja ne volim suditi drugima i prije svega na prvo mjesto stavljam taj trud i volju, i samim time je to nešto vrijedno da se nagradi. Toga se ja malo bojim, tih ocjena i kako ćemo uspjet razdijelit tko je bolji, tko nije, jer vjerujem da će svi kandidati uči u tu priču s jednakim entuzijazmom, ljubavlju i veseljem. No definitivno se svemu tome jako veselim i jedva čekam da zaživi među gledateljima i da se svi krenemo zabavljat i uživat u tom showu", istaknula je Minea.

Društvo u žiriju prati će joj Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić, a evo što misli o svojim novim kelegama.

"Poznajem ih sve otpije, nekoga više, nekoga manje. Recimo s Marijem Rothom sam baš jako dobra, prijatelji smo privatno. Tako da što se njega tiče on mi je tu desna ruka, kao moj brat. Tako i nekako u privatnom životu imam osjećaj da smo kao brat i sestra po svim našim odnosima i njega jako, jako volim, i cijenim njegovo mišljenje. On će mi tu možda biti nekakav najveći oslonac. Gorana znam od prve sezone, kad sam ja sudjelovala u showu, on je bio jedan od članova žirija. On je tu najduže, ima najviše iskustva i isto tako ću vjerojatno dobiti nekakve dobre savjete od njega, tako da se njemu isto jako veselim. A Enis je netko koga vidite i onda vam ta osoba automatski mami osmijeh na lice, njemu se posebno veselim, zato što je on hodajući smijeh. Vjerujem da će bit prezabavno poznavajući njega, mislim da će se cijeli studio smijat njegovim komentarima, a naravno i naši gledatelji koji će to pratit na malim ekranima. Presretna sam da smo baš nas četvero u toj ulozi. Svi smo različiti, ali mislim da ćemo se fenomenalno slagat i nadopunjavat. Super je to što je svatko nekako na svoju stranu, pa onda kad se te energije spoje mislim da će stvarno biti top", kaže.

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić najavljuje spektakl koji se u nedjelju vraća na male ekrane: ''Nismo nikad u ovom sastavu nešto slično radili!''

Prisjetila se i svojeg sudjelovanja u showu kao natjecateljica prve sezone.

"Nitko nije znao što nas očekuje, nitko nije znao kako će to izgledat, kako to treba izgledat... Sve je bilo nešto novo, ali smo bili toliko svi super, toliko smo svi bili u nekoj euforiji, od nas kandidata do cijele ekipe koja je radila. Sjećam se tih prvih maski, ma to je bilo fenomenalno. Svi smo uživali u svakoj transformaciji ispočetka, smijali se jedni drugima, vodili jedni druge i uopće nije bilo bitno tko će bit prvi i zadnji. Nama je bilo samo veselje i svi smo jedva čekali novu transformaciju da se možemo smijat svatko na svoj račun, zafrkavat se, fotkat za društvene mreže... Bili smo jedna velika vesela ekipa i zaista imam samo lijepe i vesele uspomene na tu prvu sezonu", ispričala nam je.

To iskustvo će joj, kaže, sada pomoći i u novom izazovu koji je pred njom.

"Da mi je netko tada rekao da ću ja sjedit u žiriju teško bi to povjerovala, jer tada sam imala veliki respekt prema našem žiriju, u kojem su zaista sjedile bitne face i nije nam bilo svejedno. Upijali smo sve njihove savjete kao spužvice, to nam je puno značilo, i vjerojatno ću i ja to primijenit kao članica žirija, jer smo stvarno znali dobit konstruktivne savjete koji su barem meni znali pomoć u narednim epizodama", istaknula je.

A evo koja joj je njezina transformacija ostala u posebnom sjećanju, vjerujemo da je i gledatelji još dobro pamte.

"U prvoj emisiji sam pobijedila transformacijom u Joleta, s pjesmom 'Nosi mi se bijela boja', i to mi je bio veliki vjetar u leđa. Tek smo krenuli, prva emisija i ja sam došla do te pobjede. Zaista sam izgledala kao Jole na momente i to je bilo fascinantno, koliko je tu stvarno bilo sličnosti. Ali sam bila u velikom strahu, jer sam ja inače tremaroš, kad ne mogu imat kontrolu u svojim rukama onda nekako postoji ta nekakva doza straha i adrenalina. Međutim, ta prva epizoda i ta pobjeda je meni donijela zaista jedan super osjećaj i vjetar u leđa, i nakon toga je bilo apsolutno sve lakše", prisjetila se.

Osim nezaboravnog iskustva, u showu je stvorila i nova poznanstva te prijateljstva.

"Mi smo imali u prvoj sezoni Marija Petrekovića koji je nama razbijao sve moguće fame i strahove oko svega, koji je bio jednostavno stvoren za taj show, i nekako imat njega u ekipi je zaista bila privilegija. Ali meni su se tu izrodila i nekakva prekrasna prijateljstva, recimo sa mojom Jasnom Palić Picukarić koju neizmjerno volim, cijenim i poštujem, dan danas smo prijateljice ostale. Znači, ovaj show donosima samo lijepe stvari i to je poanta i bit svega, i ono što bih ustvari ja rekla svim kandidatima je da uživaju u svakoj transformaciji, da shvate to kao igru i zabavu, jer će im onda bit puno, puno lakše", poručila je.

Pogledaji ovo Celebrity Minea i službeno najavila uzbudljive novosti u društvu u kojem ćemo je uskoro često viđati: "Moja tri mušketira i ja!"

Minea je karijeru započela kao pjevačica, pa je postala i voditeljica, a sada će biti članica žirija, a sve joj se to dogodilo neplanirano.

"Sve u životu, i ja to često naglašavam, meni se dogodilo zaista slučajno. Ja nisam planirala niti bavit se pjevanjem, nisam planirala bit na televiziji, jednostavno su se tako nekako kockice posložile i ja sam danas tu gdje jesam. Moji snovi od malena su bili, s obzirom na to da jako volim djecu, da ću bit teta u vrtiću, međutim život me odveo u drugom smjeru i na kraju sam diplomirala marketing, i radila jedno vrijeme u marketingu, i mislila sam da će to biti moj život. I opet se život poigrao tako da me vratio u glazbene vode. Sve u svemu, glazba je moja velika ljubav i od malih nogu se ustajem s glazbom, idem spavati s glazbom i ne mogu zamislit svoj život bez glazbe. Voditeljstvo je došlo spontano, upravo nakon showa 'Tvoje lice zvuči poznato', dobila sam neke ponude koje su mi zaista otvorile neka nova vrata. Prije svega sam radila na humanitarnom projektu 'Radna akcija' i nakon toga je došao 'Dom iz snova'. Vjerojatno se čitatelji sjećaju jer me i dan danas znaju pitati za tu humanitarnu priču, kada smo pomagali potrebitima i vraćali im domove. Baš smo radili jednu lijepu priču i zaista sam voljela raditi te projekte. Nakon toga sam dobila ponudu da postanem dio IN magazina u ulozi voditeljice, što je meni naravno jako imponiralo. Sam poziv me iznenadio i moram priznat da sam ga iz sveg srca prihvatila. Danas kad pogledam na svoj život unazad zaista moram reći da sam presretna kako su mi se kockice posložile. Puno puta sam nešto planirala i na kraju me život opet odnio onako kako je on htio. Ali dobro, nisam se ja nikad bunila jer zaista volim svoj život i kako se sve posložilo. Ne znam što mi je draže, voditeljstvo ili pjevanje, teško je to uopće razdvojiti, ali svakako uživam i u jednom i u drugom. Sada me ova uloga u žiriju, koja definitivno donosi nešto novo, neko novo uzbuđenje, jako veseli. Tu su uzbuđenje, adrenalin, osmijeh mi na licu od jutra do mraka, i to iz više faktora. Zbog toga što ću uživat na snimanjima, što ćemo gledat nove kandidate, što imam ekipu kakvu imam, što mi se pružila nova prilika da isprobam nešto drugačije. Dakle, imam puno razloga za sreću i zahvalna sam na tome. Presretna sam i ništa ne bi mijenjala", govori Minea.

Osvrnula se i na svoju glazbenu karijeru i hitove iz 90-ih koji su i danas u popularni.

"Što se tiče moje glazbene karijere, krenula je 1995. i od tada nekako nisam stala. Iako sam imala u životu nekakve situacija kad sam mislila da više neću pjevat i da ću krenut drugim putem, kao što sam već rekla, sudbinu ne možeš promijenit pa te ona nekako vraća u kolosijek koji ti je namijenjen. I presretna sam zbog toga. Što se tiče mojih pjesama iz 90-ih, već godinama s kolegicama Ivanom Banfić i Ellom radim te partije 90-ih i fascinantno je koliko ljudi te pjesme vole, koliko uživaju, čak i one mlađe generacije za koje danas ne biste rekli da bi slušali takvu vrstu glazbe - ipak je slušaju, ipak je vole i to je nama najveća nagrada. Nedavno smo u Areni imali i veliki Megadance party, bilo je 12 tisuća ljudi i skupili su se gotovo svi izvođači iz 90-ih i takvo uzbuđenje ne znam kad ću u životu ponovno osjetit. Toliko sam bila sretna, toliko sam bila ponosna na tu publiku koja je u sav glas pjevala sa svima nama, na samu atmosferu, na energiju koja je kružila tom dvoranom... U moru onoga što se danas nudi i glazbe koja je apsolutno drugačija od onog što smo tada pjevali, mi smo ipak tu negdje i to traje. Ja ne mogu dokučit koja je formula i koja je tajna tog uspjeha tih pjesama, ali definitivno je to bilo jedno prekrasno razdoblje. Ljudi i dan danas kada razmišljaju o njemu osmijeh im je na licu, vole se sjetiti tog perioda, bilo je sve apsolutno drugačije, i uvijek je bila ta nekakva pozitivna energija među ljudima i puno puno više osmijeha na licima je bilo nego što je to danas. Ali kažem, vrijeme nosi svoje nove trendove, nove pjesme, nove izvođače, i jako puno imamo kvalitetnih novih imena i tek vjerojatno onih koji će doći. Ali svakako da sam ponosna na sve ono što smo mi ostavili, cijeli taj trag koji je ostao iz tih 90-ih je nešto na što mi izvođači iz tog vremena zaista možemo bit ponosni", kaže Minea.

Upitali smo je i ima li neku svoju omiljenu pjesmu.

"Teško mi je izdvojit neku najdražu pjesmu, jer su sve te pjesme iz tog perioda, koje su uglavnom pisali Tonči i Vjekoslava Huljić, ostavile traga. Kako su izlazile, tako su ostavile svoj trag i zaživjele su među publikom i svaka nova pjesma je meni donosila neku novu radost. Ali s obzirom na to da pjesma 'Rano' i dan danas najbolje kotira među publikom i nema koncerta koji ne započinjem i završavam s tom pjesmom, eto mogu izdvojit tu pjesmu. Nekako sam emotivno vezana i za pjesmu 'Mrvica', jer sam bila jako mlada kad sam je objavila, a ta pjesma je i najdraža mojem bratu i tati, i onda nekako kroz te emocije proživljavam i sama tu pjesmu, pa mi je u srcu jako, jako", otkrila nam je.

Ispričala nam je i kako je dobila svoje umjetničko ime.

"Minea je došla kao i sve u mojoj karijeri spontano. Radili smo prvu kazetu, prije nastupa na Dori 1995. godine, i moj tadašnji menadžer Boris Šuput je rekao da hitno moramo pronaći neko ime jer za jedan dan je kazeta išla u štampanje. S obzirom na to da moje ime Renata nije bilo scensko i upečatljivo, ja sam se nekako složila s time, ali nije bilo lako naći koje bi to ime bilo. Dolazili su razni prijedlozi i ja se nikako nisam mogla naći u nijednom imenu. Onda sam otvorila enciklopediju s grčkim mitovima i pronašla to Minea, koje je bilo u sklopu tri imena. Ja sam izdvojila samo to Minea i cijeli dan sam to ponavljala, zvučalo mi je posebno jer nikad nisam čula to ime i onda smo rekli da je to to", prisjetila se.

Minea od početka karijere privlači i pažnju svojim izgledom i kao da se s godinama uopće nije promijenila, pa nas je zanimalo i krije li se iza svega neka tajna.

"Ja se samo trudim biti ja i na prirodan način pazit na sebe, ne samo na vanjski izgled, nego i unutarnji, volim njegovat to nešto u sebi što imam, to neko dijete koje bih voljela da ostane u meni zauvijek, koje mi daj taj neki optimizam, veselje, osmijeh... Ljudi mi često govore da sam stalno nasmijana, sretna, vesela. Pa da, jesam, zato što volim svoj život, trudim se i da sve teže situacije i loše stvari prebrodim lakše uz taj osmijeh. Sama po sebi sam baš pozitivka i onda se trudim to svoje veselje podijeliti s drugim ljudima jer je to nešto što ja jesam i kakva jesam. A što se tiče samog izgleda, možda čak u zadnje vrijeme mi ljudi znaju govorit da super izgledam, pitaju se što se promijenilo i što sam radila. U principu sam promijenila prehranu i skinula sam u zadnje dvije i pol godine nekih 20-ak kila i to se zaista vidi. To sam skidala polako, temeljito, sa zdravom prehranom, vježbanjem, bilo mi je stalo da se dovedem u red, ali ne samo zbog izgleda, nego jer sam počela osjećat da mi smetaju neke stvari. Zaista se zdravo hranila, lagana prehrana s puno povrća i ribe, biram koje meso jedem, a osim prehrane tu je naravno i vježbanje. Čovjek zrači kad je sam zadovoljan sa sobom, kada ima svoj unutarnji mir, a meni je to najbitnije. Onda kad to štima, štima i sve ostalo", smatra Minea.

Nastupi, snimanja za IN magazin, a sada i obaveze u žiriju… Kako jedna osoba sve to stigne?

"Bez obzira na puno, puno obaveza koje imama, i ja sam osoba koja nije sretna kad sjedi doma prekriženih ruku i teško bih mogla tako funkcionirat, ja zaista moram radit i volim radit. I kad dođe neki period u kojem imam manje posla, onda je meni sve čudno i uvijek sam zabrinuta zašto se sad ne radi, zašto nemam tempo... Ali zaista imam ubrzan i nabrijan tempo u posljednje vrijeme i to me jako veseli. Naravno, moram imati i vremena za svoj privatni život, obitelj i drage ljude, jer bez njih ne bi mogla funkcionirat. Pa koliko god posla imam, ja uvijek pokušavam naći neko određeno vrijeme da se posvetim njima i da provedem s njima kvalitetno vrijeme. Kroz tjedan ja znam naći i vremena za neku kavicu, možda to nisu duge kave i duga druženja, ali je kratko i slatko, i dovoljno da napunim svoje srce. Ali ja sam sretna kad radim, tako da daj Bože da što duže imam takav tempo", ističe.

Kad smo se već dotaknuli njezina privatnog života, zanimalo nas je i kako ga tako uspješno skriva od javnosti svih ovih godina.

"Ja o svom privatnom životu nikad ne pričam, jer ga zaista držim po strani i smatram da ljudi kojima sam okružena ne moraju biti izloženi javnosti, s obzirom na to da nisu iz tog svijeta. To je moj svijet u kojem sam ja navikla funkcionirat, ali itekako cijenim osobe koje su izvan njega i poštujem njihovu privatnost, i zato ja ne pričam o tome. Kada sam ja u pitanju, ništa ne skrivam i u javnost idem s informacijama koje su bitne, i koje trebam i volim podijelit sa svojim fanovima i pratiteljima. Ja se ne sramim, niti me strah reći da nekoga volim, bio to dečko ili bilo tko u mom životu, ja sam takva, ali o privatnom životu ne govorim. Sretna sam u svom životu, ispunjena sam i to je to", objašnjava.

Na kraju je najavila novosti koje će razveseliti njezine obožavatelje.

"Voljela bih samo još reći da nam uskoro kreću nove rubrike u In magazinu. Ono što me veseli je da ćemo snimati opet 'Zvjezdana iznenađenja', a to je kad poznate osobe dovodimo pred obožavatelje. Neizmjerno me veseli TLZP, a ono što me još veseli je da će ove godine izaći moja dva singla. Ulazim u studio snimam nove pjesme, bit će nešto uskoro vani, nešto će bit kroz ljeto, ali malo sam se aktivirala na tom glazbenom polju, tako da bit će noviteta ove godine od mene", poručila je Minea.

