Antonija Šola otkrila je što potajno priželjkuje, ali i od čega strahuje: ''To bi mi bilo malo frka''

Nakon što smo vas ranije upoznali s dijelom novih kandidata osme sezone showa Tvoje lice zvuči poznato, u idućim minutama upoznat ćete i ostatak marljive ekipe, koja će se podvrgnuti zanimljivim transformacijama. Oni su mladi, uspješni i, prije svega, talentirani pjevači i glumci. Prilog Matee Slogar za In magazin.

Dobro poznato lice, hrvatska pjevačica i kantautorica Antonija Šola, kandidatkinja je osme sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato".



''Jako se veselim transformacijama i zapravo tim različitim ulogama u kojima ću se naći. Ono što me najviše veseli je taj jedan radni ambijent u kojem ima pressinga a ja u takvom okruženju dosta dobro stvaram pa bi usput ja mogla i dosta pjesama napisat'', govori Antonija Šola.



A žiri neće odlučivati o pjesmama koje će ona napisati, već o vjerodostojnim imitacijama. Antonija potajno priželjkuje da joj gljiva dodijeli pjevačicu Britney Spears, a ono od čega strahuje je:



''Ako se dogodi slučajno transformacija u nekog iz žirija, to bi mi bilo malo frka'', priznala je Antonija.



Frke nema za Alena Bičevića, pjevača grupe Joy, koji transformcije ne može dočekati.



''Imitirao sam stalno na gažama što zbog zabave što zbog publike itd ali nikad ovako profesionalno. Sa svom tom protetikom, šminkom i garderobom mislim da je to potpuno jedan novi nivo'', otkriva Alen Bičević.



Na šminku i garderobu navikla je, s druge strane, glumica Marija, koja je kazališne daske sada zamijenila pozornicom najzabavnijeg hrvatskog showa.



''Sad u ovim predstavama u kojima igram, igram i po nekoliko likova tijekom predstava presvlačim to su sekundna presvlačenja i to smo negdje izvježbali brze presvlake i promjene likova'', kaže Marija Kolb.



A baš ta vještina uživljavanja u različite likove, smatra, bit će joj možda prednost kao kandidatkinji.



''Očekujem neke izazovne zadatke, nešto gdje ću moći plesati i pjevati, glumački se najkomotnije osjećati pa možda glumački neke stvari prikazati, pokriti nedostatke pjevačke s tim glumačkim znanjem'', kaže Marija Kolb.



Posljednju kandidatkinju koju vam predstavljamo znamo još kao dijete, kada je 2015. oduševila izvedbom hrvatske himne. Ona je Mia Negovetić.



''Ne priželjkujem ništa specifično ali se nadam da će bit challenge, eto. Sam čin te transformacije je dovoljno težak a di je onda još namjestiti glas, naučit tekst, naučit koreografiju sve je to dosta kompleksno'', rekla je Mia.



I sve to pod budnim okom žirija, koji će ove nedjelje zasjesti u svoje fotelje, a cijela ekipa showa donijet će vam mnogo smijeha i zabave.



''Ne postoji zabava bez Minee. Mislim da je to jasno svima!'', zaključio je Alen Bičević.



Zato u nedjelju, 3. ožujka, ne propustite pratiti prvu epizodu showa Tvoje lice zvuči poznato na Novoj TV!



