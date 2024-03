Enis Bešlagić najavljuje spektakl koji se u nedjelju vraća na male ekrane: ''Nismo nikad u ovom sastavu nešto slično radili!''

Enis Bešlagić član je žirija osme sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" koji se 3. ožujka vraća na male ekrane u programu Nove TV.

Glumca Enisa Bešlagića gledat ćemo od nedjelje, 3. ožujka u ulozi člana žirija nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", a to će mu biti prvi baš bliski susret sa showom, iako je imao jedno kratko gostovanje.

"Bio sam kao gost u žiriju, ali drugo je biti gost, a drugo domaćin. Mislim da pošto je ovo već osma sezona, da ljudi znaju već što mogu očekivati od te emisije koja je zaista zabavna i duhovita, ali mislim da će ovaj sastav žirija ponuditi nešto novo, nešto malo veselije. Drugačiji smo mentalitetima, nismo nikad u ovom sastavu slično nešto radili, tako da mislim da bi moglo biti i nama interesantno, ali i publici koja će to gledati. To je velika prednost ove sezone", zaključio je Enis.

Osim njega, u žiriju ćemo gledati i Gorana Navojca s kojim je već puno surađivao i snimao zajedno, veseli li ga ponovna suradnja?

"Kako ne! Naša suradnja seže još od Naše male klinike koja se isto vrtila na Novoj TV, mi smo kao glumci nekako povezani i stvarno se volimo kao kolege. Mislim da će se to osjetiti i na malim ekranima, ta neka naša interna zezancija, ali da ne ostane sve na njoj nego da to nekako bude za sve privatljivo", najavio je Enis.

A što očekuje od ostatka ekipe, kome se posebno veseli?

"Svi se veselimo Minei da vidimo kako će se obući i srediti, to nam je jedina dama u žiriju i tako je trebamo čuvati i paziti. Mario Roth isto kojem je ovo prvi put da sjedi u žiriju, ja sam imao to iskustvo da sam prije, ne znam koliko već, bio u žiriju Supertalenta u prve tri sezone, pa imam to iskustvo. Ali on se super snalazi s nekim profesorskim pristupom i sve nas je iznenadio koliko je analitičan, mislim da će on imati najtočnije komentare", smatra Enis.

Enis slovi kao jedan od omiljenih glumaca ovih prostora, a jedna od uloga koja ga je obilježila je Šemso iz Naše male klinike. Zna li se dogoditi da ga ljudi povežu s njime i danas?

"Da, volje ljudi taj lik koji se često reprizira, a i generacije mnoge su već odrasle s njim. To su sada zreli ljudi koji već imaju svoju obitelj, a i dalje gledaju Našu malu kliniku. Šemso je jedan od najljepših uloga koje sam imao u svojoj karijeri, uloga preko koje sam ostvario znatan broj humanitarnih akcija na dječjim odjelima po bolnicama. Roditelji i ravnatelji bolnica su me zvali bi li došao i razveselio ih pa sam odigrao taj neki humani karakter", ispričao je.

Enisu pjevanje i samom dobro ide, nekoliko je puta već nastupio kao gost izvođačima i u Areni Zagreb, snimio je nekoliko dueta s glazbenim zvijezdama. Bi li u potpunosti mogao zamijeniti karijeru glumca, za karijeru pjevača?

"Mogao bih, kako se pjevači plaćaju, mogao bih! Ali ja sam ipak čovjek koji želi vratiti glumu glumcima, a ovo su sada neki izleti samo. Zato sada i radim predstavu, svoju životnu, koja će se održati u Lisinskom 13. ožujka. Moja premijerna predstava u Zagrebu i odabrao sam baš Lisinski zbog njegove specifičnosti, a i mislim da s ovih 50-ak godina imam što poručiti sa scene, a da nije gluma, nego neka autobiografska priča", zaključio je.

Enis je posebno jednom prilikom oduševio javnost izvedbom pjesme "Za Ljiljanu". Sluša li Tomu Zdravkovića i u svoje privatno vrijeme, kakvu vrstu glazbe zapravo najviše voli?

"Ja sam odrastao uz Tomu Zdrakovića i tu vrste starogradske muzike plus pop, poput Čole, Bajage, Prljavog kazališta. To su neki izvođači koje ja preferiram i tako se vežem uz neke domaće izvođače koji imaju dušu i tu se ja pronalazim", otkrio je Enis.

Jedna od njegovih najvećih obožavateljica je supruga Sabina, kako je ona reagirala kada je čula da će biti u žiriju showa Tvoje lice zvuči poznato?

"Ne bih ja rekao da je ona moja obožavateljica, ne bih ja to tako nazvao, a taj show je zabavan i ima neku posebnost, obiteljski smo to voljeli gledati zajedno. Pa je lijepo biti iznutra, pa su moji doma ponosni što to radimo", priznao je Enis.

A što kandidati mogu očekivati od njega kao člana žirija?

"Da budem svoj, da budem zabavan, da bude lepršavo, duhovito i da se nasmiju", najavio je.

I za kraj, što bi poručio dosadašnjim, ali i novim gledateljima TLZP-a?

"Sadašnjima da će ovo biti definitivno bolja sezona, sezona u kojom smo svi sazrijeli i produkcija i televizija, mislim da su kandidati genijalni. Da to ne zaboravim, to su jako dobre, duhovite imitacije, šaroliko to sve izgleda i zaista su talentirani i mislim da će dosad biti najbolji", smatra Enis.

